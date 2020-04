Call of Duty Modern Warfare, ecco quando finirà la Stagione 2

La Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare è qui da ormai due mesi, e sono molti i giocatori che si chiedono quando questa finirà, rimpiazzata dalla prossima Stagione. Questa Stagione ha portato con sè una miriade di novità al titolo, come la nuova versione della mappa simbolica di Modern Warfare 2, Rust, e il battle royale Warzone. Dunque, manca meno di una settimana prima che la Stagione 2 termini il 7 aprile.

Prima che la Stagione termini, tuttavia, Activision pubblicherà un weekend di punti esperienza doppi, che ha inizio oggi 3 aprile e terminerà il 6 aprile alle 10 di mattina orario italiano. E in occasione, per questo weekend, è disponibile anche una prova gratuita del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, che avrà la medesima durata del weekend di punti doppi. Chiunque sia interessato a provare il comparto multiplayer del titolo, magari spinto dalla curiosità dopo aver provato Warzone, potrà scaricarlo dai relativi store digitali delle piattaforme di gioco possedute. Una volta acquistato il gioco, poi, tutti i progressi sbloccati nella prova verranno trasferiti nel nostro account definitivo.

L’evento dei PE doppi capita proprio nel “migliore” dei tempi. Con tutte le persone chiuse in casa in quarantena e con la Stagione 2 che sta per volgere al termine, si tratta di un’ottima occasione per livellare rapidamente e completare i livelli mancanti del battle pass. In alternativa, se non si potrà usufruire del periodo di punti doppi, per completare il battle pass sarà necessario acquistarlo, o altrimenti si perderanno definitivamente i contenuti mancanti.

Per concludere, vi ricordiamo inoltre che dal 31 marzo è disponibile su PlayStation 4 Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, arrivato sul PlayStation Store in sordina e senza un’annuncio ufficiale da parte di Activision. Il titolo è in esclusiva limitata per la piattaforma, ma dal 30 aprile sarà disponibile anche per PC e Xbox One. Aspettiamo anche di vedere cosa riserverà la Stagione 3 per Call of Duty Modern Warfare.