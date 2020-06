Call of Duty Modern Warfare gratis per pochi giorni, i dettagli

Ieri, dopo qualche giorno di ritardo, Activision ha reso disponibile il nuovo aggiornamento per Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone, i due sparatutto in prima persona di Infinity Ward. L’update ha dato il via alla Stagione 4, che ovviamente introduce una lunga serie di novità. Le buone notizie, però, non finiscono qui. Il publisher ha infatti deciso di rendere Call of Duty Modern Warfare gratis per tutto il fine settimana.

In altre parole, Activision darà il via a un nuovo weekend di free trial di Call of Duty Modern Warfare a partire da oggi, 12 giugno 2020, alle ore 19.00. Se volete mettere alla prova la modalità multigiocatore (la campagna non è compresa in questa promozione) avete tempo 72 ore: il termine del trial è fissato infatti per lunedì 15 giugno 2020, sempre alle 19.00.

Si tratta di un’occasione per provare il gioco senza spendere un centesimo, mettere alla prova le novità iniziali della Stagione 4 e guadagnare qualche ricompensa che poi sarà utilizzabile all’interno di Call of Duty Warzone, la modalità Battle Royale (che è free to play). Inoltre, ogni progresso nel Battle Pass (da acquistare a parte) fatto in Call of Duty Modern Warfare è valido anche per Warzone.

Le novità della Stagione 4 sono molteplici e includono modalità, mappe, armi, operatori e skin. A colpire sono sopratutto i nuovi eventi in-game che probabilmente renderanno i match sempre più vari. Parliamo di:

Jailbreak : tutti i giocatori eliminati tornano nel match

: tutti i giocatori eliminati tornano nel match Fire Sale : molteplici oggetti delle Stazioni d’acquisto sono scontati o addirittura gratis

: molteplici oggetti delle Stazioni d’acquisto sono scontati o addirittura gratis Supply Choppers: introduce un elicottero non letale ma estremamente corazzato

Se volete sapere ogni dettaglio dell’aggiornamento della Stagione 4, potete leggere il nostro articolo dedicato. Nel frattempo diteci, sfrutterete questa versione gratis di Call of Duty Modern Warfare (Multiplayer)? Oppure Warzone vi basta e avanza?