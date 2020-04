Call of Duty Modern Warfare: pacchetti gratis Standard Issue, ecco come ottenerli

Come ben sapete, con l’arrivo della Stagione 3 sono state aggiunte nuove e importanti novità su Call of Duty Modern Warfare riguardanti anche la sua modalità battle royale Warzone. Oltre ai classici fix e ottimizzazioni varie, sono arrivati anche tantissimi nuovi item cosmetici utili per personalizzare il proprio profilo online da mostrare nelle lobby pre-partita agli altri giocatori.

Alcuni di questi oggetti cosmetici pare siano disponibili in forma gratuita per gran parte degli utenti. Attualmente, però, non siamo a conoscenza su quale criterio stia adottando Infinity Ward per decidere a chi destinare questi piccoli premi, molto probabilmente quest’ultimi non vengono distribuiti in maniera randomica o a chi ha acquistato precedentemente il Pass Battaglia della Stagione 2 conclusasi qualche giorno fa.

In ogni caso, se volete tentare di scoprire se fate parte dei giocatori prescelti, vi basta seguire questo semplice e breve procedimento spiegato qui di seguito. Prima di tutto, ovviamente, dovrete avviare Call of Duty Modern Warfare (o anche la modalità battle royale Warzone) e successivamente osservare in alto a destra, precisamente vicino alla scheda del Negozio. Precisamente dovete controllare se c’è presente un banner di colore verde, il quale vi garantisce la presenza di un Bundle gratuito tutto per voi.

Se lo individuate siete tra i fortunati, e non dovete far altro che recarvi nel Negozio, scorrere tra i pacchetti disponibili al suo interno per poi fermarvi alla dicitura “Solo per te”. Bene, qui troverete il bundle da riscattare senza eventuali costi aggiuntivi. Vi segnaliamo anche che nel Bundle attualmente disponibile potreste trovare un Gettone XP Doppi e tre diversi pacchetti chiamati Standard Issue, i quali conterranno biglietti da visita, emblemi animati e tanto altro ancora.

In chiusura, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per le prossime notizie riguardanti il celebre sparatutto di Infinity Ward.