Call of Duty Modern Warfare: come ottenere moltissimi Punti Esperienza, la guida di un veterano

Call of Duty Modern Warfare, al pari dei precedenti capitoli della saga, punta molto sulle modalità multigiocatore competitive. Al tempo stesso, però, Infinity Ward ha deciso di includere una serie di modalità cooperative, le Spec Ops. Forse molti le ignorano, ma possono in realtà essere particolarmente utili per ottenere moltissimi Punti Esperienza. Questo è ciò che pensa un veterano della serie che ha sfruttato Reddit per creare una guida dedicata.

Parliamo di ARationalVoice. L’utente spiega che, in cerca di un’esperienza più rilassante, ha iniziato a giocare a Spec Ops. Ha giocato sia con il proprio team che con i bot e ha ottenuto più di 200.000 punti esperienza. Dopo aver capito qual è il miglior modo per affrontare la modalità cooperativa, ARationalVoice ha realizzato una (lunga) guida strategica che potete vedere qui sotto.

In questo post di Reddit, il giocatore afferma che la classe migliore per giocare alla modalità cooperativa di Call of Duty Modern Warfare è il Medico. L’utente ritiene cruciale l’abilità di velocizzare la cura dei propri alleati: importante anche il fatto che questa abilità riduce il danno subito mentre si aiutano i propri compagni, garantendo un minimo di sopravvivenza aggiuntiva. L’unica altra classe consigliata è quella Assalto, per la sua grande potenza di fuoco.

Per quanto riguarda la scelta delle armi e degli equipaggiamenti, ARationalVoice afferma che si può essere flessibili, ma le sue scelte sono uno Scudo Antisommossa, un XRK 30″ sport shotgun e C4. Il giocatore fornisce poi un’analisi passo dopo passo di tutte le otto missioni. I commenti includono inoltre quale dettaglio aggiuntivo.

Nel complesso, gli altri giocatori sono entusiasti della guida, sottolineando la qualità e la quantità dei dettagli inseriti. Alcuni affermano che la modalità cooperativa di Call of Duty Modern Warfare sia un po’ troppo complessa per i giocatori più casual, mentre altri affermano che non solo permette di ottenere moltissimi punti esperienza, ma è anche divertente da giocare con i propri amici.

Se siete in cerca di guida, inoltre, potete trovare quelle dedicate a Warzone a questo indirizzo.