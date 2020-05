Call of Duty Modern Warfare: scoperta una nuova SMG, verrà introdotta con la Stagione 4?

Fin da quando Call of Duty Modern Warfare ha deciso di adottare l’utilizzo delle Stagioni per implementare nuovi contenuti nel titolo, il gioco si è sempre aggiornato offrendo nuove armi per ampliare l’arsenale a disposizione dei giocatori. Con l’arrivo della Stagione 3 ormai più di un mese fa, sono state aggiunte il fucile da tiratore scelto SKS e la pistola Renetti: quali novità ci aspettano, quindi, con l’arrivo della Stagione 4?

Pare che un giocatore di Call of Duty Modern Warfare, mentre era impegnato in una partita nella modalità Infetto, abbia scoperto di avere equipaggiata una nuova SMG non ancora aggiunta all’interno del multiplayer. L’arma, infatti, non possiede ancora un nome effettivo, ed è denominata solo “SM_CHARLIE9”. Non è chiaro come quest’arma sia finita delle mani del giocatore, ma possiamo supporre si tratti di un errore presente nel gioco, oppure è stata scovata nei file di gioco attraverso un datamine.

Come potete notare dalla clip caricata su Reddit da un utente, l’arma è pressochè ultimata, dotata di tutte le animazioni del caso; a prima vista, sembra si tratti di un MPX, una mitraglietta che molti conosceranno da altri giochi, come ad esempio Rainbow Six Siege. Nonostante Infinity Ward sia solita implementare nuovi contenuti con una nuova Stagione, l’aggiunta a sorpresa di questa SMG sarebbe da non escludere anche per la Stagione corrente, come successo con la nuova Bruen MK9 LMG.

Se quest’arma verrà inserità invece con l’arrivo della Stagione 4, possiamo star certi che sarà uno degli elementi sbloccabili tramite il Battle Pass completando delle missionidedicate, acquistandola utilizzando le microtransazioni in-game, oppure semplicemente livellando il proprio Battle Pass. Diteci la vostra, a prima vista vi piace la nuova mitraglietta? Vi piacerebbe che questa venga inserita già ora, prima dell’arrivo della Stagione 4?