Call of Duty Modern Warfare: le vendite superano Black Ops 4

Buoni dati di vendita registrati da Activision per Call of Duty Modern Warfare, che ha superato del 39% il suo predecessore Black Ops 4 nel weekend.

Dopo mesi e mesi di estenuante attesa da parte di tutti i giocatori appassionati di sparatutto, finalmente dallo scorso 25 ottobre Activision ha reso disponibile Call of Duty Modern Warfare, che rappresenta a tutti gli effetti il reboot di uno dei titoli di maggior successo e più significativi della serie, Call of Duty 4: Modern Warfare.

Buone notizie in particolare per Activision in merito ai dati di vendita registrati nel corso dello scorso weekend: nel Regno Unito infatti, il gioco si manterrebbe stabile in cima alle classifiche, con un 39% in più di copie vendute rispetto all’ultimo titolo della serie uscito l’anno scorso, Call of Duty Black Ops 4.

In particolare, la versione PlayStation 4 costituirebbe il 62% delle copie fisiche acquistate nel Regno Unito nel corso di questi giorni, a discapito della controparte per Xbox One, rappresentata dal rimanente 38%. Ciò nonostante, il titolo non avrebbe però ancora superato i dati di vendita registrati da Call of Duty World War II, uscito nel 2017. Il titolo sviluppato da Sledgehammer Games avrebbe infatti totalizzato ben 500 milioni di dollari nel solo weekend della finestra di lancio, con un aumento del 57% rispetto al titolo precedente della serie, Call of Duty Infinite Warfare, registrando a tutti gli effetti un costante e positivo aumento.

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC e nel corso della giornata di oggi è stata rilasciata dagli sviluppatori di Infinity Ward la patch 1.05, nonostante alcune problematiche relative alla versione PC siano tuttora irrisolte.