Call of Duty Modern Warfare e Warzone: da oggi sarà possibile segnalare i cheater

Call of Duty Modern Warfare e la sua controparte battle royale chiamata Warzone stanno riscontrando un enorme successo, diventando a tutti gli effetti due titoli giocatissimi in questo inizio 2020. La problematica dovuta all’epidemia da COVID-19 ha inevitabilmente aumentando l’interesse specialmente per il free-to-play lanciato agli inizi di marzo che, ancora oggi, sta macinando record su record grazie alla sua community sempre più attiva e soprattutto variegata. Come capita spesso, nei titoli estremamente competitivi, i cheater sono dietro l’angolo ed è da un po’ di tempo che gli sviluppatori stanno combattendo attuando interventi drastici per migliorare l’esperienza di tutti.

Ad oggi si sono contanti migliaia e migliaia di utenti bannati dalle partite “oneste” ed inseriti in un matchmaking particolare che permetta di farli giocare tra di loro, una sorta di grossa prigione che onestamente non auguriamo a nessuno di farci parte. Il team di sviluppo però non si è fermato a questo, da oggi sarà possibile infatti segnalare tutti gli utenti scorretti sia in Call of Duty Modern Warfare che in Warzone. Nelle modalità multiplayer classiche del primo questa possibilità verrà data durante la famosa kill cam, invece in Warzone potremo invece segnalare i cheater solo da spettatori.

Anti-cheat update:

Killcam & Spectate reporting functionality will go live this week in #Warzone and #ModernWarfare, adding another way for players to report suspected cheats. We have zero tolerance for cheaters. — Infinity Ward (@InfinityWard) April 28, 2020

Si tratta a tutti gli effetti di un primo grande passo per la lotta contro i giocatori scorretti attuata da Activision ed Infinity Ward. Ovviamente la capacità di poter segnalare i cheater potrebbe essere abusata da determinati utenti che vogliono vendicarsi dopo essere stati eliminati da giocatori che invece combattono in modo totalmente leale. Siamo certi che il team di sviluppo possa eventualmente attuare diversi controlli prima di bannare definitivamente una persona. In merito Infinity Ward non ha però fatto nessuna dichiarazione ufficiale, dovremo di conseguenza aspettare un comunicato a riguardo.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Call of Duty Modern Warfare? Oppure vi state divertendo con la sua controparte battle royale? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità a riguardo.