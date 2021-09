Call of Duty: nel 2023 tornerà ad essere nel futuro, primi indizi

Non siamo ancora riusciti a mettere le mani sul nuovo Call of Duty Vanguard che online si comincia a leggere del futuro della saga FPS di Activision. Dopo che ieri sono state scovati alcuni primi rumor sul COD in arrivo nel 2022, oggi tocca al capitolo in arrivo nel 2023.

Queste prime indiscrezioni sul Call of Duty che arriverà nel 2023 ce le ha date, come al solito, il giornalista ed insider Tom Henderson, da sempre molto vicino alla saga di COD.

All’interno di un recente tweet di risposta, Henderson ci ha voluto dare alcuni primi indizi su quello che potrebbe essere l’ambientazione del COD del 2023. A tornare a sviluppare il titolo saranno i ragazzi di Treyarch, e ci dovrebbero portare in un ambientazione semi-futuristica.

Treyarch's next game is also semi-futuristic (boots on the ground) if you want 2023 info 😂 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

Il giornalista sottolinea che il nuovo COD in arrivo tra due anni proporrà un gameplay con i piedi per terra, letteralmente, quindi senza doppi salti o boost particolari nei movimenti. Ovviamente è decisamente presto per capire come sarà il nuovo Call of Duty in arrivo nel 2023, per questo vi consigliamo di prendere questi rumor come tali.