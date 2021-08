Call of Duty Vanguard, emerge una data per l’alpha

Nella giornata di ieri abbiamo avuto la prima conferma dell’esistenza di Call of Duty Vanguard. Ufficializzata da Activision, sappiamo che il reveal arriverà nel corso di questa settimana, ovvero il 19 agosto, tramite un evento dedicato su Warzone. Oggi però arriva un altro rumor, presumibilmente veritiero, da un account Twitter vicino agli ambienti di sviluppo, che anticipa alcuni dettagli su una probabile alpha.

Come da tradizione, infatti, il lancio di ogni gioco multiplayer famoso è accompagnato da beta o alpha. Spesso si tratta di test ad inviti nella prima fase, come ad esempio dimostrato dal test tecnico di Battlefield 2042, altre volte invece di partecipazioni a seguito del pre-order. Per quanto riguarda Call of Duty Vanguard non abbiamo ancora indicazioni in merito ma nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni dettagli legati alla data di uscita del primo test.

Stando a quanto riportato dall’account Twitter, l’alpha di Call of Duty Vanguard inizierà su PlayStation o meglio, sarà limitata solo a PlayStation. Il giorno di inizio, stando all’account, è fissato per il 27 agosto 2021, quindi a poco più di una settimana dal reveal, che ripetiamo essere previsto tra un paio di giorni. L’account parla di “esclusività” per il brand di console Sony, lasciando dunque presupporre che ci sia un accordo marketing, come oramai da inizio generazione di PlayStation 4 per il nuovo gioco della popolare serie di first person shooter. Ancora sconosciute le piattaforme: solo PlayStation 5 oppure sarà coinvolta anche PS4?

Call of Duty: Vanguard Alpha begins August 27th. Only on PlayStation. — Call of Duty Vanguard News (@WW2Vanguard) August 16, 2021

Contenuti dell’alpha, conferme in merito alle piattaforme o ulteriori test su Xbox e PC per quanto riguarda Call of Duty: Vanguard non sono ovviamente ancora annunciati. Purtroppo, al momento, non possiamo far altro che attenerci a questi rumor ma vista l’alta affidabilità del’account Twitter è molto probabile che nel corso delle prossime ore potranno esserci ulteriori dettagli in merito. Vi invitiamo dunque a restare sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in arrivo.