Call of Duty Vanguard: il PS Store ci svela data e orario dell’annuncio

È uno dei temi più caldi di questo periodo estivo, e finalmente ci stiamo avvicinando a grandi falcate a quello che sarà l’annuncio ufficiale di Call of Duty Vanguard. Dal lancio della Stagione 5 di Warzone e Black Ops Cold War, sono iniziati ad uscire in rete una serie di indizi ufficiali e rumor proprio riguardo al prossimo capitolo principale del franchise di Call of Duty. Ora, il nuovo indizio ce lo sta dando il PlayStation Store.

A mostrarci quanto è apparso sullo store ufficiale è il solito Tom Henderson, divenuto più attivo che mai ora che ci troviamo sempre più vicini all’annuncio di Call of Duty Vanguard. Quel che ci conferma il PS Store, è che il nuovo gioco della saga di COD verrà presentato questa settimana, ovvero il 19 agosto. Quel che ancora non era chiaro erano le tempistiche, ma a quanto pare la presentazione partirà alle ore 19:30, orario italiano.

L’immagine che ha allegato Henderson al suo post Twitter arriva direttamente dal PlayStation Store, quindi si tratta di informazioni ufficiali su Call of Duty Vanguard. Ad aggiungere un ulteriore dettaglio sull’annuncio è stato lo stesso giornalista di settore, il quale ha voluto sottolineare che la presentazione del nuovo capitolo principale di COD avverrà nuovamente all’interno di Call of Duty Warzone, esattamente come accaduto l’anno scorso con Black Ops Cold War.

BREAKING NEWS: The official PlayStation Store has updated to reveal Call of Duty: Vanguard will be revealed on August 19th. 1:30 PM EST/18:30 BST. #CoDVanguard pic.twitter.com/6ddYIoCRgn — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 16, 2021

Manca poco, quindi, e scopriremo finalmente cosa ha in serbo per noi Activision con il nuovo Call of Duty Vanguard. Vi ricordiamo che, stando alle informazioni che ci vengono date dal PlayStation Store, l’annuncio di Vanguard ci attende questo giovedì 19 agosto a partire dalle ore 19:30. Cosa vi aspettate e cosa vi augurate di vedere da questo nuovo COD?