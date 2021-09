Call of Duty Vanguard, la beta è già piena di hacker

Uno dei problemi di Warzone, che molti temevano sarebbe stato presente anche in Call of Duty Vanguard, è quello del cheating. Di fatti, tra i motivi principali per cui tanti utenti hanno smesso di giocare al battle royale è quello relativo all’incredibile e smisurata presenza di persone che utilizzano hack per imbrogliare durante le partite. Ne parlano anche molti content creator che chiedono a gran voce un’azione da parte di Activision, che di fatti si sta muovendo per implementare sistemi di anti-cheat più efficaci.

Alcuni utenti che stanno giocando alla beta di Call of Duty Vanguard in queste ore stanno segnalando sui social network la presenza di molti cheater, nonostante la versione di prova sia stata rilasciata da pochi giorni. Come possiamo vedere dal video di seguito, un giocatore segnala una kill cam a dir poco spudorata, dove un utente con hack riesce a sparare a tre persone differenti in brevissimo tempo e con movimenti della telecamera assolutamente impossibili.

Un altro utente su Twitter mostra un’altra kill cam, dove invece il giocatore con cheat sembra già sapere da dove stanno per arrivare gli avversari, addirittura seguendo con il mirino la posizione esatta attraverso le pareti. Insomma, sembra che Call of Duty Vanguard stia realmente rischiando di finire ancora una volta vittima di questi utenti scorretti, allo stesso modo di Warzone se non peggio, se consideriamo che la beta è estremamente recente.

Per il momento, Activision non ha commentato la situazione, anche se siamo sicuri che ne sia al corrente. Restiamo quindi in attesa di novità da parte del publisher o dagli sviluppatori, dato che molti giocatori si stanno chiedendo che davvero Call of Duty Vanguard sarà così pieno di cheater. In ogni caso, sempre più appassionati sono incerti sul futuro dell’opera, dato che la beta non sembrerebbe aver convinto tutti. Vi lasciamo al nostro articolo in merito alla beta del multiplayer, così da poter scoprire la nostra opinione.