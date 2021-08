Call of Duty Vanguard, nel trailer non c’è alcuna traccia di Activision

Suonerà strano, anzi forse se non fosse accaduto nulla nell’ultimo mese sicuramente avremo pensato ad un “errore” all’interno del trailer. Eppure oggi alcune domande ce le poniamo. Ieri abbiamo assistito al reveal di Call of Duty Vanguard(potete leggere la nostra anteprima qui) e alcune cose non tornano soprattutto se pensiamo a quelli che erano i vecchi trailer degli scorsi anni. Molto probabilmente gli ultimi avvenimenti in casa Activision – Blizzard hanno scaturito questi cambiamenti.

All’interno del trailer infatti non viene citato da nessuna parte il nome di Activision se non all’interno del copyright in piccolo (questo ovviamente deve essere fatto anche per motivi legali). Di conseguenza anche all’inizio del trailer è possibile vedere la scritta “Call of Duty presents” senza il nome di Activision. Inoltre anche durante la presentazione dei loghi di Beenox, Sledghammer e Treyarch non vi è alcuna traccia di quello di Activision.

In molti stanno già pensando che in seguito alle denunce ricevute da parte dei dipendenti e soprattutto dopo i recenti scandali che hanno coinvolto l’azienda e parecchi manager della stessa, si sia voluto allontanare quanto più possibile il nome del gigante dalle produzioni, soprattutto se pensiamo che Call of Duty Vanguard è ovviamente uno dei titoli più attesi per questa parte finale dell’anno.

Di conseguenza è anche facile arrivare alla conclusione di non voler far innescare commenti sgraditi al titolo solo per la presenza del nome dell’azienda. Ovviamente il caso di Activision ha dato voce a tantissime persone e anche noi abbiamo deciso di dedicare spazio ad un imperdibile editoriale, che vi consigliamo caldamente di leggere. Ovviamente la vicenda Activision rimane ancora aperta e vedremo come finirà. Call of Duty Vanguard uscirà il prossimo 5 Novembre per PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il trailer della campagna è atteso per la prossima settimana!