Call of Duty Warzone: arma di LEGO prende vita grazie a un fan

La community di Call of Duty Warzone ormai ci ha abituati a tutta una serie di segnalazioni degne di nota riguardo a quanto accade all’interno del mondo di gioco. I vari glitch sono quasi all’ordine del giorno, come molte clip che sottolineano le qualità dei vari appassionati che ogni giorno si mettono in gioco nel battle royale di Activision. A volte, però, le creazioni dei fan coinvolgono il mondo reale, come l’ultima opera realizzata da questo appassionato di Warzone.

In questo caso specifico, il fan di COD condivide anche una forte passione per mattoncini LEGO. Questo duplice amore ha fatto si che tale “saladass146” desse vita ad un’arma di Call of Duty Warzone completamente fatta di LEGO. Il risultato finale è stato caricato su reddit, dove il ragazzo ha mostrato la propria opera finita tramite tre foto che stanno facendo molto velocemente il giro del mondo.

L’arma in questione è il fucile d’assalto XM4 che si può trovare sia in Call of Duty Warzone che in Black Ops Cold War. Dalle immagini sembra che la creazione di questo fan sia incredibilmente precisa in tutte le sue parti. Il caricatore, i mirini e il calcio, come ogni componente del fucile, sono tutti fatti di LEGO, e anche le dimensioni, come si evince dalle ultime due foto sono perfettamente coerenti con la versione digitale che si può trovare nei due titoli Activision.

Un’ennesimo tributo a dir poco fantastico che questo appassionato ha voluto fare ad uno dei titoli più giocati in questo periodo. Nel frattempo Call of Duty Warzone si sta evolvendo dopo che la Stagione 2 è entrata nel suo vivo, e i giocatori attualmente sono in attesa di scoprire quale sarà il destino di Verdansk, con i rumor che parlando di una prossima distruzione totale della mappa.