Call of Duty Warzone: audio misterioso svela la fine di Verdansk?

Call of Duty Warzone è probabilmente uno dei giochi più chiacchierati dalla sua uscita, praticamente un anno fa. Nel giro di poco tempo il battle royale targato Activison è riuscito a macinare record su record, portando con sé una folta community che costantemente monitora il titolo. Abbiamo usato la parola “monitorare” perché effettivamente il gioco ne ha bisogno, nell’ultimo periodo il free-to-play ha riscontrato un sacco di problemi tecnici uniti a bug che hanno rovinato molte partite, se poi in questo calderone ci dovessimo infilare anche la questione cheater che ancora oggi stanno invadendo le partite, la situazione non è sicuramente delle migliori.

Con l’arrivo della Stagione 2, Call of Duty Warzone è tornato ad avere quel successo di inizio anno con modalità inedite come la più recente Zombie. Una delle cose che però più affascina il battle royale è la sua Lore interna, piena di segreti e misteri da risolvere. Uno degli ultimi riguarda una serie di audio nascosti che rivelerebbero la fine di Verdansk, ma prima facciamo un passo indietro.

L’ultima Stagione ha tutti i segnali per indicare la distruzione di Verdansk, in questo momento gli Zombie stanno invadendo la mappa, i silos si stanno aprendo per sganciare una bomba nucleare per sterminarli, ma facendo così spazzerebbero anche la mappa di gioco. Questa era la prima teoria apparsa in rete, e sembrerebbe veritiera visto anche che si è scoperto un file misterioso all’interno del titolo che confermerebbe il tutto. Secondo questo, l’evento “Plague” potrebbe essere quello che sancirà la fine della Stagione 2. Secondo alcune informazioni dell’insider ZestyCoDLeaks, quest’ultima potrebbe vedere tutti i giocatori collaborare per difendere Verdansk dall’orda di non morti. Qui di seguito potete ascoltare tutti i file audio scovati, alcuni davvero particolari come “Verdansk ormai è perduta” oppure “estrazione annullata, bomba nucleare in arrivo”.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che finirà Verdansk possa fare davvero una brutta fine? Fateci sapere le vostre eventuali teorie a riguardo. Come di consueto vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le informazioni e novità future di Call of Duty Warzone.