Call of Duty Warzone: il Bunker 11 viene usato come trappola, fate attenzione

Call of Duty Warzone, l’apprezzato battle royale di Activision, si è recentemente aggiornato, insieme ai suoi “fratelli” COD Modern Warfare e Call of Duty Mobile. Sono state introdotte molte novità, ma non tutte stanno convincendo appieno i giocatori. Per prima cosa, l’aggiunta di nuove armi nel Gulag sembra aver snaturato l’idea di gioco originale. Inoltre, l’apertura dei Bunker sta creando qualche problema. Precisamente, i giocatori stanno usando il Bunker 11 come trappola per eliminare interi gruppi di avversari con facilità.

La community di Call of Duty Warzone è ovviamente incuriosita da quanto introdotto con l’update, quindi è facile trovare giocatori che accedono al Bunker 11: sapendolo, molti utenti sfruttano l’area per tendere imboscate dalle quali in pratica non c’è modo di sfuggire. Un esempio è il video che potete vedere qui sotto: sfruttando un veicolo, un giocatore può entrare nel Bunker 11 a tutta velocità e investire gli avversari, senza lasciargli scampo.

Il malcontento dei giocatori di Call of Duty Warzone nei confronti dei camper del Bunker 11 è stato espresso anche tramite il sub-Reddit del battle royale. Come segnalato in un post, in alcuni casi ci sono giocatori appostati con degli RPG pronti a distruggere ogni nemico che si avvicina alla zona. Considerando che i giocatori hanno bisogno di entrare per ottenere dei progetti di creazione, è chiaro che essere eliminati più volte prima di poterlo fare è alquanto fastidioso.

Si tratta probabilmente di un problema temporaneo: una volta ottenuto quello di cui si ha bisogno, non c’è motivo per recarsi al Bunker 11, quindi è probabile che nell’arco di qualche giorno la situazione all’interno di Call of Duty Warzone si normalizzerà. Diteci, voi avete avuto lo stesso problema? O magari siete i primi a sfruttare la situazione per ottenere qualche kill facile?

Infine, vi segnaliamo anche che sono online i teaser su una delle novità della Stagione 4!