Call of Duty Warzone: come indossare la testa di zucca infuocata

Call of Duty Warzone, il battle royale dell’omonima saga videoludica, sta continuando a macinare record su record in ogni dove. Con l’avvicinarsi dell’evento più spaventoso dell’anno non solo Fortnite vuole offrire delle sfide a tema, ma anche il titolo sviluppato dai ragazzi di Infinity Ward ha in mente qualcosa di incredibile. Pochi giorni fa infatti è stato annunciato un crossover con Saw l’enigmista e Leatherface proveniente dal franchise “Non aprire quella porta”.

L’evento che si chiamerà The Haunting of Verdansk è disponibile fino al prossimo 3 novembre. Oltre a presentare diverse modalità come Zombie Royale nel quale i giocatori eliminati non finiranno nel Gulag ma si tramuteranno in Zombie alla ricerca di carne fresca. Oltre ad offrire molte altre chicche a tema horror, il gioco propone anche diverse varietà di skin, tra cui una nel quale è possibile diventare Jack-O’-Lantern.

Partiamo subito con il dirvi che l’unico modo per avere la Testa di Zucca è diventare uno Juggernaut, e quindi dovrete avere una buona dose di fortuna nel trovare l’equipaggiamento durante le vostre partite. Partite dai bunker (specialmente quello di Prison) perché spesso potete trovarlo all’interno. In seconda alternativa dovete incrociare le dite ogni volta che aprirete un baule raro (rosso), in quel caso ci sarà una piccola possibilità di trovare l’equipaggiamento ed indossare la testa da zucca infuocata. Notate bene che nella modalità Malloppo oltre ai Juggernaut anche i giocatori più “ricchi” andranno in giro con le loro teste tramutate in zucca.

Cosa ne pensate di questo evento a tema Halloween? State giocando a Call of Duty Warzone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative al titolo battle royale ed al nuovo capitolo, Cold War, in uscita il prossimo 13 novembre per PC, PS4 e Xbox One.