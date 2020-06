Call of Duty Warzone, leak su data e novità della Stagione 4

Buone notizie per gli appassionati di Call of Duty Warzone, grazie a dei recenti datamine che hanno svelato alcune delle novità che verranno introdotte con l’arrivo della Stagione 4. Partiamo con la nuova data d’uscita che, stando ad alcuni leak, è ora attesa dopodomani, martedì 9 giugno, dopo esser stata rimandata in seguito alle proteste in America come forma di rispetto per i fatti degli ultimi giorni.

Stando ad altre informazioni trapelate dai datamine, torneranno a far parte di Call of Duty Warzone i Contratti Ricercato, che consentivano ad una squadra di rintracciare ed eliminare una squadra avversaria: questo tipo di missione era presente agli albori del gioco, tuttavia è stata modificata e rimpiazzata da una nuova versione, che permetteva ad un giocatore che la attivava di essere bersagliato da tutto il server.

The Floor is Lava stuff in #CallofDuty #ModernWarfare is a game mode where you have to eliminate enemies while not touching the floor. Could be an interesting party game? pic.twitter.com/ShjPxWgqIB — Geeky Pastimes (@geekypastimes) June 7, 2020

Particolare altrettanto interessante è una nuova modalità per il battle royale denominata The Floor is Lava, in cui i giocatori dovranno eliminare i propri avversari senza metter piede sul terreno, pena l’eliminazione. Si tratta oltretutto di una celebre challenge “reale” divenuta popolare sui social pochi anni, dove i partecipanti dovevano spostarsi da una parte all’altra di una stanza senza toccare il suolo.

Per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare, invece, non si hanno a disposizione nessuna novità su eventuali nuove modalità: di certo sappiamo che il Capitano Price diventerà un personaggio giocabile sia in Call of Duty Warzone che Modern Warfare, dopo esser stato sbloccato tramite il nuovo battle pass. Ricordiamo, inoltre, che sono state già svelate le possibili armi sbloccabili con la Stagione 4, tra cui una nuova SMG, un fucile d’assalto e un fucile di precisione. Non ci resta che aspettare martedì, in attesa delle patch notes ufficiali, per constatare tutti i cambiamenti inseriti con l’aggiornamento.