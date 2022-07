Nel corso della lunga storia di Call of Duty Warzone ci sono più momenti rimasti nella memoria collettiva di chiunque si sia approcciato al gioco. Il battle royale di Activision si è evoluto molteplici volte cambiando faccia e modalità di gioco, ma se c’è una cosa che continua a non cambiare è un glitch fastidioso. Sicuramente avrete già sentito parlare della skin Roze, un vero e proprio incubo per i giocatori di Warzone, dato che chi usava tale skin poteva diventare invisibile nelle zone più scure della mappa.

Più volte Activision ha corretto il tiro andando a sistemare questo devastante glitch, ma quando meno ce l’aspettavamo ecco che la skin Roze è tornata a fare quello che le è sempre riuscito meglio: diventare invisibile e far imbestialire i giocatori. Questa volta, però, c’è un nuovo problema ancora più tremendo, dato che la nota skin non solo è difficile da individuare nelle zone più oscure della mappa, ma appare invisibile anche alla chiara luce del sole.

Ormai non ci sono dubbi, tale skin deve essere infestata da una vera e propria maledizione che le permette di tornare a dare noia ai giocatori in modo sistematico. Non importa quante volte Activision corregga tale skin, Roze tornerà sempre più forte di prima e con nuovi modi per rendersi invisibile, ormai anche alla luce del sole. A scoprire questa ennesima problematica all’interno di Call of Duty Warzone sono stati diversi utenti, ma c’è anche chi ha già documentato la cosa pubblicando su YouTube i propri incontri del terzo tipo con la nuova Roze.

Sappiamo che Raven Software ha pubblicato giusto ieri una patch correttiva per Call of Duty Warzone, ma all’interno delle note non è stata sottolineata alcuna modifica a questa problematica. La patch più recente, infatti, ha agito sulle collisioni dei modelli e sulle prestazioni, ma non è da escludere che nei prossimi giorni possa arrivare un’ennesima patch per risolvere anche il ritorno della skin invisibile.