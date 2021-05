Call of Duty Warzone: finalmente corretto il glitch delle maschere a gas

Call of Duty Warzone non ha mai avuto tregua dai vari glith e bug che ne infestano l’esperienza. Capita spesso che gli utenti scoprono vari exploit che possono avvantaggiare i giocatori o peggio, dei veri e propri bug che rischiano di compromettere le partite. In passato Activision si è mossa per eliminare i glitch più fastidiosi, ma fino ad oggi resisteva un exploit particolare che permetteva di ottenere l’immortalità nell’area del gus nel popolare battle royale di COD.

Arrivati a questo punto i giocatori di Call of Duty Warzone saranno felici di appurare che qualche ora fa, i ragazzi di Raven Software hanno pubblicato un importante aggiornamento proprio sulla correzione di questo bug legato alle maschere a gas. Il team di sviluppo ha confermato, tramite un post su Twitter, che è stata di recente inserita nel titolo di successo una correzione per questo genere di glitch, col post che rimanda direttamente alla bacheca Trello per tenere traccia delle novità.

La situazione è ancora sotto controllo, per evitare che, una volta corretto tale glitch se ne possa creare un secondo di un altro tipo. Questo bug permetteva ai giocatori di trascorrere tutto il tempo che che volevano dentro l’area del gas, in quanto la loro maschera a gas non si sarebbe mai rotta. Il glitch è stato riportato da una sacco di utenti su vari social, chiedendo a gran voce al team di sviluppo di correggere il tutto perchè andava ad avvantaggiare pesantemente alcuni giocatori.

🛠️ A #Warzone fix is rolling out addressing an issue that was allowing players to use the Gas Mask indefinitely.https://t.co/TyCLX4jq7j — Raven Software (@RavenSoftware) May 14, 2021

Con questo ennesimo glitch risolto, speriamo definitivamente, ora il team di Call of Duty Warzone può concentrarsi su altre faccende, come il recente hashtag #fixwarzoneita che sta spopolando dopo quanto successo recentemente al noto streamer e pro player italiano Pow3r.