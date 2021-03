Call of Duty Warzone: ideata una trappola mortale, fate attenzione!

Nel corso dello scorso anno abbiamo potuto conoscere Call of Duty Warzone in tutto il suo splendore. Il battle royale del famoso franchise è tutt’oggi amato da una folta community, capace anche di dare suggerimenti al team di sviluppo per migliorarne costantemente l’esperienza. Nonostante il genere non sia proprio amato dal pubblico, quest’ultimo è riuscito a fare avvicinare un sacco di videogiocatori, alle volte trasformati in pedine sacrificabili per trappole davvero molto interessanti.

Non è infatti la prima volta che alcuni utenti pubblicano le proprie strategie sui social per vincere le partite ma c’è da dire che, trattandosi comunque di un gioco di guerra, alcuni “sporchi” trucchi sono comunque ammessi e molte divertenti da vedere. Sul web negli ultimi giorni sta spopolando una trappola a dir poco mortale e noi di GameDivision volevamo farvelo sapere per evitare che qualcuno di voi possa incapparvici.

Per prima cosa vi comunichiamo che qui di seguito vi lasceremo il famoso video apparso su Reddit, così da poterlo studiare. La trappola si chiama “l’esca più troll di Call of Duty Warzone”, soprannominata in modo così “amichevole” dai creatori. In sostanza basterà acquistare una serie di oggetti tattici in grado di fare la differenza durante le partite, ad esempio UAV oppure il Precision Airstrikes. Dopodiché posizionare il tutto in una zona abbastanza strategica (l’entrata di un bunker) ed infine nascondersi in alto attendendo che uno o più giocatori cadano nella sporca trappola. Trattandosi di equipaggiamenti davvero rari ed indispensabili non è assurdo trovarsi una serie di giocatori affamati, quindi di conseguenza vi invitiamo a fare particolarmente attenzione d’ora in avanti.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questo trucco? Cosa ne pensate dell’ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il battle royale targato Activision.