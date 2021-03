Call of Duty Warzone: scovati minigiochi, sandbox e nuove modalità

La nuova Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War sta regalando agli appassionati dei giochi FPS una serie di nuovi contenuti ed esperienze. Sono bastati pochi giorni all’interno della seconda stagione per far si che alcuni utenti siano riusciti a scovare in anticipo alcune prossime aggiunte. Insieme all’aggiunta di texture in alta risoluzione su console e ad un misterioso audio, sono state scovate anche nuove modalità di gioco prossimamente in arrivo.

Come se non bastassero tutte le ultime novità aggiunte durante questo inizio di stagione 2, un nuovo leak sembra aver svelato in anticipo grosse ed inaspettate novità in arrivo su Call of Duty Warzone. Stando al leak, verrà aggiunta al battle royale una nuova modalità definita sandbox, la quale sarà un vero e proprio contenitore di altre esperienze di gioco. Tra queste ci saranno una serie di minigiochi, gare su veicoli e molto altro ancora.

Il leak si rivela essere ricco di contenuti, svelandoci come la modalità sandbox di Call of Duty Warzone si prefigge l’obbiettivo di dare a giocatori dei momenti di di gioco più caciaroni per staccare qualche ora dalla battle royale. All’interno della modalità sandbox si potranno fare diverse esperienze come: gare con veicoli, una modalità simile a Re della Collina, corse ad ostacoli, un poligono di tiro e una modalità molto similare alla famosa The Floor is Lava di Fortnite.

Il leak non ci da ulteriori informazioni su questa fantomatica modalità sandbox, e non sappiamo nemmeno se questa modalità verrà aggiunta in modo permanente o se sarà inserita a tempo limitato. Al momento non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte di Activision. Cosa ne pensate di questo nuovo leak su Call of Duty Warzone? Vi piacerebbe poter affrontare delle modalità anche più caciarone?