Call of Duty Warzone: Stagione 4 rimandata ancora, data scoperta?

Lo scorso weekend sono circolati in rete nuovi rumor dedicati al giorno di avvio della Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare: il 9 giugno, ovvero domani, martedì. La nuova season è molto attesa dagli appassionati dello sparatutto di Activision: abbiamo però una brutta notizia e una buona notizia. La brutta notizia è che secondo nuovi leak dei dataminer, sempre molto affidabili, la data non è domani, la buona notizia è che il “ritardo” è in realtà veramente minimi.

Come potete leggere anche voi nel tweet qui sotto, la Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare è attesa per mercoledì, durante la mattinata italiana. Il vecchio leak aveva posto l’avvio per domani, martedì, ovvero il tipico giorno degli update di COD. Ovviamente anche questo secondo blocco di informazioni non è ufficiale, ma come già detto i dataminer tendono a scoprire e riportare informazioni corrette.

According to datamined #CallofDuty files the Season 4 Update is coming on Wednesday morning UTC. The Unix Epoch codes in the files for Season 3 Challenges ending was changed from June 2 to June 10 UTC #CODLeak pic.twitter.com/0TMFbHYYAy — Geeky Pastimes (@geekypastimes) June 6, 2020

La dettaglio che ha spinto il dataminer a confermare il cambiamento di data, rispetto a quanto indicato dai precedenti rumor, è il fatto che le linee di codice del gioco sono state modificate ed è possibile vedere che i file per le sfide della Stagione 3 indicano ora come data di conclusione il 10 giugno, ovvero mercoledì.

Recentemente, inoltre, abbiamo anche scoperto l’esistenza di una modalità The Floor is Lava, in cui i giocatori dovrebbero eliminare gli avversari senza mai toccare il terreno: la scoperta è sempre di Geeky Pastimes. La novità dovrebbe essere legata a Call of Duty Warzone. Non si tratterà ovviamente dell’unica novità, visto che arriverà il Capitano Price (anche in Call of Duty Modern Warfare) e una serie di nuove armi.