Call of Duty Warzone: il PS Plus non serve, ma su Xbox si deve avere il Gold

In queste ultime ore non si fa altro che parlare di Call of Duty Warzone. Durante la giornata di ieri Activision ha confermato i tanti rumor riguardanti l’arrivo di una modalità Battle Royale dedicata al titolo Infinity Ward. Nel corso di queste ore vi abbiamo riportato svariate notizie che vanno a coprire in dettaglio ogni aspetto (conosciuto) di questo specifico titolo. Tuttavia, anche se Warzone è praticamente dietro l’angolo, le informazioni a riguardo non sembrano smettere di arrivare.

Trattandosi di un titolo totalmente portato interamente al lato competitivo online, svariati giocatori si sono posti la domanda: “Ma è necessario l’abbonamento per giocare a Call of Duty Warzone?” Stando alle dichiarazioni rilasciate dal team di sviluppo, la situazione dipende dalla piattaforma utilizzata. Per quanto riguarda i possessori di PlayStation 4, l’abbonamento PS Plus non sarà assolutamente necessario per usufruire di Call of Duty Warzone. Il discorso cambia quando si va a parlare di Xbox One essendo che i vari utenti Microsoft avranno bisogno dell’abbonamento Gold.

Viste le politiche molto differenti delle due console in questione, una situazione simile era abbastanza scontata. Sony ormai da tempo lascia “libera” la propria utenza quando si va a parlare di titoli Free to Play. Non sappiamo se in futuro la decisione di Microsoft cambierà e Call of Duty Warzone sarà sfruttabile anche senza Gold (anche se dubitiamo fortemente).

Vi ricordiamo che Call of Duty Warzone sarà disponibile a partire dalla serata di oggi per Xbox One, PS4 e PC. Il gioco sarà disponibile in maniera totalmente gratuita. Tuttavia i possessori di Modern Warfare dovranno scaricare soltanto 20GB di aggiornamento (per usufruire della modalità Battle Royale), mentre i restanti utenti dovranno scaricare quasi 101GB per poter accedere a Warzone!