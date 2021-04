Call of Duty Warzone: punti exp raddoppiati in attesa della Stagione 3

Nonostante dei giorni non troppo facili per via di una diatriba con un webgame, Call of Duty Warzone ancora oggi risulta essere uno dei titoli più giocati dell’anno. Il battle royale del promettente franchise ha ormai da tempo dato il benvenuto alla Stagione 2 con tante particolari aggiunti ma la community sta già aspettando con trepidazione la terza, probabilmente l’update più succoso di tutta l’opera con cambiamenti importanti e tanto altro ancora.

In attesa del prossimo 21 aprile, giornata di inizio della Stagione 3, Activision è lieta di informarvi che anche questo fine settimana in Call of Duty Warzone e Cold War sarà possibile guadagnare un sacco di punti esperienza durante le partite per facilitare l’aumento di livello. A partire dalle ore 19:00 di questo venerdì fino a lunedì 19 sarà possibile ottenere il doppio dell’exp per il livello giocatore, il doppio dell’exp per le armi e il doppio dell’exp per il Battle Pass della Season 2.

Gun Game è pronta a tornare come modalità in Call of Duty Black Ops Cold War, non particolarmente amata dal pubblico, vedremo se ci saranno di conseguenza dei cambiamenti. Con la mossa dei punti esperienza raddoppiati comunque, gli sviluppatori sono intenzionati a dare quella spinta in più ai giocatori consentendogli di sbloccare più livelli possibili per il Battle Pass in attesa, appunto, che venga sostituito con quello nuovo.

Gli sviluppatori comunque sono pronti a dare linfa vitale al proprio Call of Duty Warzone. Infatti, se i rumors si rivelassero veritieri, Verdansk attuale sarebbe destinata a “lasciarci” dando il benvenuto alla stessa mappa ma ambientata negli anni 80, in linea con Cold War. Insomma, vedremo in futuro cosa succederà e quali miglioramenti verranno attuati, intanto godetevi questo fine settimana di punti esperienza raddoppiati.