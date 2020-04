Call of Duty Warzone: il ritorno della modalità Trio è imminente

Quando Call of Duty Warzone ha esordito, la battle royale ambientata nell’universo di COD si è presentata agli appassionati con due esperienze ben distinte; la modalità Solo e la modalità Trio. Di recente Activision ha deciso di togliere la possibilità di giocare con una squadra da tre, con immenso dispiacere dei giocatori, che hanno espresso tutta la volontà di riottenere i Trio.

La compagnia americana insieme al team di sviluppo Infinity Ward hanno voluto assencondare le richieste degli appassionati, e la modalità Trio farà presto il suo ritorno all’interno di Call of Duty Warzone. Per tutti coloro che hanno chiesto a gran voce questo ritorno non ci sarà troppo da aspetare, dato che la modalità Trio è praticamente già pronta per essere reintrodotta nella battle royale targata COD.

We hear you loud and clear! We'll be doing a playlist update tomorrow night, Thursday, April 16th at 11PM PST that brings BR Trios back to #Warzone. — Infinity Ward (@InfinityWard) April 16, 2020

L’annuncio è arrivato direttamente da Infinity Ward, che tramite il proprio profilo di Twitter ha voluto annunciate che la modalità Trio sarà di nuovo giocabile a partire dal prossimo 17 aprile. La modalità verrà sbloccata alle 8:00 (orario italiano) e verrà reintrodotta tramite un aggiornamento delle playlist. Rimane quindi solo da attendere qualche ora, e gli appassionati potranno tornare a fare squadra in questa modalità molto apprezzata.

Vi ricordiamo che Call of Duty Warzone è disponibile gratuitamente sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Battle.net). Se state cercando di affinare la vostra tecnica, sicuramente la nostra guida completa di Warzone saprà fornirvi qualche consiglio utile. Cosa ne pensate del ritorno della modalità Trio in COD Warzone? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.