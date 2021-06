Call of Duty Warzone: rivelato il corposo peso della Stagione 4

Proprio in mattinata Activision ha rivelato la roadmap della Stagione 4 in arrivo il prossimo 17 giugno su Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War. Da questa abbiamo quindi scoperto delle piccole, ma sostanziali aggiunte al battle royale, tra quelle da segnalare ovviamente la presenza delle “red doors”, misteriose porte che, a quanto pare, serviranno per teletrasportarsi da un posto ad un altro. Insomma, sembra proprio che il free to play con questa aggiunta possa in qualche modo cambiare le sorti delle nostre partite, in positivo o negativo questo spetterà ai giocatori.

La domanda che gli appassionati si stanno facendo in queste ore è la richiesta di spazio per le loro console. Ebbene, proprio in queste ore il team di sviluppo ha rivelato tutto il necessario. Sappiamo bene come Call of Duty Warzone richieda un peso davvero corposo tanto che gli sviluppatori hanno deciso di dare la possibilità agli utenti di liberarlo da gigabyte ingombranti. Ciononostante il titolo risulta essere uno dei più pesanti di sempre e, con gli aggiornamenti in arrivo, è probabile che sarà obbligatorio possedere un hard disk esterno per gli utenti PS4 e Xbox One.

Bando alle ciance, andiamo a vedere singolarmente quanto la Stagione 4 richiede su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

PlayStation 5 – 30 GB

PlayStation 4 – 15.5 GB

Xbox Series X|S – 31.0 GB

Xbox One – 17.7 GB

PC – 21.6 GB senza HD Pack/30.7 GB con HD Pack

Sembra quindi che le console next gen siano quelle che richiedano decisamente più spazio rispetto alle old gen, specialmente per quanto riguarda Xbox Series X|S, circa 1 gigabyte in più rispetto alla sua “rivale”. I giocatori PS4 e Xbox One possono quindi tirare un sospiro di sollievo in quanto non risulta essere una patch estremamente pesante.