Call of Duty Warzone: su PS5 e Xbox Series X arriva la grafica next gen

Activision ne aveva parlato già diverse volte in passato, e finalmente durante l’attuale Stagione 4 è arrivato il momento per Call of Duty Warzone di mostrare i muscoli su PlayStation 5 e Xbox Series X. È arrivato il nuovo pack che porta su console di nuova generazione delle nuove texture che rendono tali versioni del titolo Activision decisamente più godibile da vedere su entrambe le console di nuova generazione Sony e Microsoft.

Purtroppo c’è da segnalare come il nuovo pacchetto di texture inserito su Call of Duty Warzone ha un impatto sul peso del gioco, anche se non eccessivo come alcuni aggiornamenti passati. Il pacchetto pesa poco meno di 7 GB su console, ed è disponibile per Xbox Series X, PlayStation 5 e PC. Questo è il quinto pacchetto di texture rilasciato finora in Warzone, con i pacchetti precedenti che andavano a migliorare i dettagli visivi sulle pistole e i modelli dei personaggi presenti nell’FPS di successo.

Per godere al massimo di questo nuovo pacchetto texture, Activision consiglia di giocare a Call of Duty Warzone su un display a 1440p o superiori, questo significa che questo aggiornamento visivo in particolare si va a configurare perfettamente per chi gioca al titolo su console Xbox One X, Xbox Series X|S, PS4 Pro, PlayStation 5 e PC e dispone di un ottimo monitor che supporti tale risoluzione.

Questo recente aggiornamento si va ad aggiungere alla patch per PlayStation 5 che ha portato sulla versione console Sony di Call of Duty Warzone i 120 FPS. In combo con le nuove texture di nuova generazione i possessori della console Sony e Xbox (dove i 120 FPS erano già presenti) possono finalmente godere anche su console di un titolo tecnicamente piuttosto solido.