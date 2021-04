Call of duty Warzone: su Rebirth Island succede qualcosa di strano

Ci siamo quasi, ancora qualche ora e gli appassionati di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War potranno entrare nella Stagione 3. Ad accompagnarli ci saranno tutta una serie di novità che verranno distribuite a partire da domani 22 aprile fino alle prossime settimane. Nel frattempo, però, alcuni giocatori hanno scoperto che delle novità sono già presenti all’interno del battle royale ambientato nell’universo di COD.

Entrando nel dettaglio della questione, sembra che in questi istanti stia accadendo qualcosa di strano all’interno della mappa Rebirth Island. I primi ad accorgersi delle stranezze hanno registrato quanto accaduto e poi l’hanno pubblicato in rete, con diversi account che stanno facendo fare a questi video il giro del mondo tramite Twitter. A quanto ci viene segnalato, i monitor presenti all’interno dell’area HQ e Nova 6 di Rebirth Island si sono tutti accesi misteriosamente.

Questo potrebbe essere uno dei primi segnali che precede l’arrivo della Stagione 3. D’altronde, manca sempre meno alla nuova stagione di Call of Duty Warzone, ma non è ancora chiaro a quale indizio possa riferirsi l’improvvisa accensione di tutte le TV all’interno di alcune zone di Rebirth Island. Sappiamo che, molto probabilmente, Verdansk verrà rasa al suolo, ma che destino seguirà questa seconda mappa inserita in Warzone?

TVs in the HQ area and Nova 6 factory have turned on. pic.twitter.com/Bi5iZCu7i0 — Call of Duty News (@charlieINTEL) April 20, 2021

Difficile trovare una risposta certa a questa domanda, e anche la community per il momento non sembra aver ancora trovato alcun indizio che porti da qualche parte. I monitor, infatti, non fanno altro che sintonizzarsi su una frequenza morta che non mostra nulla di significativo, almeno per il momento. Non ci resta che attendere ancora qualche ora, e finalmente potremo entrare nella Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.