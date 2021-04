Call of Duty Warzone: per quanto tempo verrà ancora supportato?

In questi giorni gli appassionati di Call of Duty Warzone sono molto attenti a tutto quel che sta accadendo e quello che sta per accadere all’interno del mondo di gioco. Tra poco meno di un giorno si spalancheranno le porte della Stagione 3, e i fan del battle royale ambientato nell’universo di COD saranno in grado di approfondire tutta una serie di novità. Nel frattempo, alcune personalità coinvolte nello sviluppo del tanto apprezzato titolo sono state intervistate di recente, rivelando alcune informazioni molto importanti.

All’interno di questa recente intervista rilasciata al Washington Post, i co-responsabili dello studio Infinity Ward, Patrick Kelly e Dave Stohl hanno affermato che il supporto a Call of Duty Warzone andrà avanti ancora diversi anni. Al momento stanno limando i dettagli riguardanti la sesta stagione, la quale dovrebbe uscire per la fine del 2021. Oltre a ciò, Kelly afferma che il team ha pianificato a grandi linee anche quello che sarà il futuro del proprio battle royale.

Stando a quanto detto da Kelly, “ci sono molte cose che vogliamo fare dal punto di vista delle modalità e delle location geografiche ma il tutto richiede molto tempo per essere realizzato. Quindi tutto ciò lo andremo ad inserire in modo naturale in un secondo momento. Pensiamo ai vari aggiornamenti su base pluriennale e dirò di più: al momento attuale non stiamo nemmeno provando a superare quanto fatto nelle stagioni precedenti, ne vedrete delle belle.”

Se ve lo stavate cominciando a chiedere no, Call of Duty Warzone non chiuderà i battenti molto presto. Activision e Infinity Ward hanno ancora tanto da proporre ai propri appassionati, che proprio di recente sono arrivati a toccare quota 100 milioni di giocatori; un risultato a dir poco clamoroso.