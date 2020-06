Call of Duty Warzone sta surriscaldando PS4: ecco perché

L’estate non è mai un buon periodo per i videogiocatori. Non perché escono meno titoli o perché si ha meno tempo per stare in casa, ma perché le alte temperature mettono sotto pressione le console. I salotti e le camere da letto diventano talmente caldi che le macchine da gioco faticano ad abbassare la temperatura interna, anche con le ventole che girano al massimo. Alcuni giochi, inoltre, mettono ancora più in difficoltà i device. Ad esempio, Call of Duty Warzone sta surriscaldando PS4.

Questo, perlomeno, è quanto affermano vari utenti del gioco di Activision. Un nome note è quello del pro-player di COD Dillon “Attach” Price che ha condiviso una clip della sua PS4 che produceva un suono, a suo dire, comparabile al motore di un jet mentre giocava a Call of Duty Warzone in data 25 giugno. Il “colpevole” di questa situazione, secondo più segnalazioni, è il menù in-game della lobby dello sparatutto. Quest’ultimo starebbe surriscaldando PS4.

In alcuni casi, è stato segnalato che PS4 si è addirittura spenta da sola, probabilmente dopo aver raggiunto la temperatura massima “accettata” dal sistema, così da evitare danni permanenti. Il problema pare essere legato al fatto che ci sono dei modelli di personaggi che camminano sulla sfondo e alla mancanza di un limite nei frame per secondo. Il gioco non riesce quindi a gestire in modo ottimale tale frangente e richiede alla console uno sforzo eccessivo.

Tutto questo, probabilmente, si lega anche a una mancata pulizia della macchina da gioco e alle già alte temperature dell’aria della stanza. In questo periodo, quindi, è sempre meglio stare attenti durante le proprie sessioni di gioco.

Per quanto riguarda il problema specifico dello sparatutto, Infinity Ward non ha ancora dichiarato nulla riguardo alla possibilità che Call of Duty Warzone stia surriscaldando le PS4 dei videogiocatori. Per ora, in ogni caso, pare che la soluzione più rapida ed efficace sia cambiare menù, mentre si attende di iniziare a giocare.