Call of Duty Warzone: fan propone una tattica per sopravvivere nel gas e vincere nel battle royale

Call of Duty Warzone, il battle royale free to play di Activision, è attualmente uno dei più apprezzati dai videogiocatori, subito dietro a Fortnite. Uno dei suoi punti di forza è la grande libertà d’azione e la creazione di piccole strategie per arrivare più facilmente alla vittoria. Di recente, un giocatore ha “ideato” una tattica, se così vogliamo chiamarla, per sopravvivere nel gas e vincere quindi lo scontro della battaglia reale.

Si tratta in realtà di un’idea molto semplice, ma proprio per questo molto efficace. Tutto quello che si deve fare è fare in modo di essere nelle vicinanze di una “Stagione d’acquisto” mentre si è nelle fasi finali dello scontro. Quando il gas si stringe attorno ai giocatori, è necessario acquistare maschere anti-gas una dopo l’altra, così da poter sopravvivere per alcuni secondi. L’avversario, invece, non può fare lo stesso, quindi viene inevitabilmente eliminato prima di noi. Potete vedere un video a riguardo qui sotto, nominato in modo ironico “Pay to win”, visto che si spende valuta in-game per vincere, senza fare altro.

La possibilità di sopravvivere a lungo nella zona di gas (o nella tempesta, parlando di altri battle royale) non è affatto una novità, ma di norma è frutto di bug o di exploit non previsti. Nel caso di Call of Duty Warzone, si tratta di una possibilità concessa dal gioco stesso: non possiamo certo definirlo barare. Ovviamente ci sono dei limiti: prima di tutto, è necessario arrivare alle fasi finali della battaglia reale, inoltre bisogno aver accumulato sufficiente denaro e bisogna posizionarsi nel punto corretto al momento corretto. Non è esattamente una tattica facilmente applicabile da chiunque in qualunque situazione.

Diteci, però, voi cosa ne pensate? Credete che sia giusto poter eliminare gli avversari in questo modo, oppure siete dell’idea che Infinity Ward e Activision dovrebbero risolvere la questione?