Call of the Sea, oggi vi costa MENO della metà! (-63%)

Amate i misteri? Allora è giunto il momento di sbarcare sull'isola di Call of the Sea e indagare sul mistero che avvolge il destino di un marito scomparso. Call of the Sea - Norah's Diary Edition per PS5 è disponibile ora su Amazon a un prezzo incredibile di €14,97 anziché €39,99 (il 63% di sconto!). Questa edizione speciale vi saprà certamente conquistare grazie ai suoi contenuti esclusivi. Il gioco è un puzzle game dalla grafica colorata e vivace, comprendendo anche la voce narrante di Cissy Jones.

Call of the Sea - Norah's Diary Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Perfetto per chi ama le avventure grafiche, i misteri e gli enigmi. Call of the Sea è un puzzle game davvero soddisfacente e con una componente visiva/artistica davvero molto godibile.Il partner perfetto per coloro che desiderano vivere l'esperienza avvincente di esplorare gli scenari lussureggianti di un'isola dimenticata, svelando al contempo i misteri di una spedizione perduta.

Con la Norah's Diary Edition, non solo riceverete l'esperienza base, ma potrete anche godere di contenuti extra esclusivi come l'artbook, un paio di chicche e la bellissima confezione premium. Se state cercando un'avventura leggera, ma anche in grado di tenervi impegnati a livello ludico, allora questo è uno di quei titoli che dovreste valutare di acquistare, soprattutto se amate particolarmente una grafica dai colori vivaci e le storie emozionanti.

Insomma, se amate le avventure, vi portate a casa a soli €14,97 un bellissimo gioco, colorato e che soprattutto stimola tantissimo il cervello. Call of the Sea - Norah's Diary Edition è senz'altro uno di quei giochi che non può mancare nella vostra collezione, soprattutto con questa peculiare edizione.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!