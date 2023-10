Calo di prezzo per Gran Turismo 7 per PS5 (-26%)

Se siete appassionati di racing game e siete alla ricerca di un titolo con cui scaldare i motori, magari in attesa di un calo di prezzo per il nuovo The Crew: Motorfest, sarete felici di sapere che la versione fisica di Gran Turismo 7 per PS5 è in super offerta su Amazon!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Potrete, infatti, spendere solamente 49,99€ per il gioco, godendo di uno sconto del 26% rispetto al suo prezzo mediano di 67,50€. Vi invitiamo, dunque, ad approfittarne subito, dato che sia la promozione che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve.

Gran Turismo 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Gran Turismo 7 rappresenta, ovviamente, un titolo perfetto per tutti gli appassionati di racing game, che potranno sfrecciare a bordo di oltre 420 auto e 90 tracciati. Ciò che lo distingue da altri giochi del genere è il realismo della simulazione, che lo rende ideale per soprattutto per chi dispone di una postazione di guida in modo da rendere il gameplay ancora più coinvolgente. (a tal proposito, se siete interessati ad acquistarne una vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra guida dedicata alle migliori postazioni di guida per Gran Turismo 7).

Chiaramente può essere goduto alla perfezione anche giocandovi col classico controller, a prescindere che abbiate giocato agli altri titoli della serie o meno. Gran Turismo 7, infatti, farà impazzire qualsiasi appassionato di auto, dato che ricrea l'aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne supercar con un livello di dettaglio senza precedenti.

Tornando a parlare del prezzo, grazie all'attuale promozione di Amazon potrete godere del minino storico a cui sia mai stato disponibile: ha raggiunto un importo così basso solamente in altre due occasioni nel corso degli ultimi mesi, venendo venuto, per il resto del tempo, a 70,00€ o più. Difficilmente, dunque, tornerà a un importo così conveniente nel futuro prossimo, per lo meno fino al Black Friday di novembre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al gioco, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!