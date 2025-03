Fermi tutti, Capcom ha registrato il marchio Dino Crisis in Giappone

La registrazione di un marchio storico dell'universo gaming sta facendo sognare migliaia di appassionati in tutto il mondo (compresi noi). Capcom ha infatti depositato nuovamente il trademark di Dino Crisis in Giappone lo scorso 4 marzo, con pubblicazione avvenuta l'12 dello stesso mese. Un movimento amministrativo che potrebbe preludere al ritorno di una delle serie più amate dell'era PlayStation, rimasta in letargo per oltre vent'anni. Gli appassionati del survival horror con dinosauri attendono con trepidazione, mentre iniziano a circolare ipotesi sulle possibili forme che potrebbe assumere questa rinascita: un remake completo, un reboot moderno o addirittura un nuovo capitolo della saga.

Il documento di registrazione, nei suoi tecnicismi, offre pochi indizi concreti ma apre scenari interessanti. La protezione legale copre infatti "la fornitura di giochi online e relative informazioni" nonché lo sviluppo di titoli per diverse piattaforme: da smartphone e dispositivi portatili fino a PC, console domestiche e cabinati arcade. Una copertura così ampia suggerisce che Capcom stia proteggendo il marchio in vista di un possibile utilizzo commerciale su larga scala.

È importante ricordare che le registrazioni di marchi non sempre si traducono in progetti concreti. Spesso le aziende rinnovano i propri trademark semplicemente per mantenerne la proprietà intellettuale, senza piani immediati di sviluppo. Tuttavia, in questo caso specifico, diversi elementi fanno pensare che potrebbe trattarsi di qualcosa di più sostanziale.

Negli ultimi anni, la casa di Osaka ha mostrato un rinnovato interesse verso la rivitalizzazione dei suoi franchise storici. La politica di recupero delle proprietà intellettuali dormienti ha già portato a risultati concreti, come dimostra il recente annuncio di un nuovo capitolo della serie Onimusha, preceduto dalle rimasterizzazioni dei primi due episodi.

Il recente arrivo dei primi due Dino Crisis su GOG rappresenta un altro tassello significativo che potrebbe indicare un'operazione più ampia. Capcom sembra infatti voler testare l'interesse del pubblico verso proprietà intellettuali che hanno fatto la storia dell'azienda ma che sono rimaste a lungo inattive.

A rafforzare questa ipotesi ci sono le dichiarazioni rilasciate negli anni scorsi dai dirigenti della compagnia, che hanno più volte espresso l'intenzione di esplorare nuove possibilità per franchise momentaneamente accantonati. E tra quelli più richiesti dalla community, Dino Crisis occupa sicuramente uno dei primi posti.

Lanciata originariamente nel 1999 sotto la direzione creativa di Shinji Mikami (già padre della serie Resident Evil), Dino Crisis ha rappresentato un'interessante variazione sul tema del survival horror, sostituendo gli zombie con predatori preistorici. La formula di gioco, che mescolava puzzle, esplorazione e sopravvivenza, ha conquistato una solida base di fan.

Il mercato attuale potrebbe essere particolarmente ricettivo a un ritorno della serie. L'interesse verso i dinosauri rimane costante nella cultura pop, come dimostra il successo della saga cinematografica di Jurassic World, mentre il genere survival horror sta vivendo un periodo di grande popolarità, trainato proprio dai remake di Resident Evil realizzati da Capcom.

Le tecnologie moderne, inoltre, potrebbero finalmente rendere giustizia all'idea originale, creando dinosauri fotorealistici e sistemi di intelligenza artificiale in grado di simulare il comportamento predatorio di queste creature, elevando l'esperienza di gioco a livelli mai raggiunti nei capitoli originali.

Cosa aspettarsi dal futuro

Se davvero Capcom sta preparando il ritorno di Dino Crisis, resta da capire quale forma assumerà questo progetto. L'approccio più probabile, seguendo la strategia adottata con Resident Evil, potrebbe essere quello di un remake completo del primo capitolo, ricostruito da zero con il RE Engine, il potente motore grafico proprietario dell'azienda.

Altrettanto plausibile sarebbe un reboot completo della serie, che manterrebbe i concetti fondamentali ma proporrebbe una nuova storia e meccaniche di gioco aggiornate. Meno probabile, ma non impossibile, l'ipotesi di un quarto capitolo che continui la narrazione interrotta con Dino Crisis 3 del 2003.

Quel che è certo è che gli appassionati dovranno ancora pazientare. Eventuali annunci potrebbero arrivare durante uno dei prossimi eventi dedicati ai videogiochi, ma per ora non resta che attendere ulteriori mosse da parte di Capcom, sperando che i dinosauri tornino presto a far capolino sui nostri schermi.