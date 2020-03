Capcom rilascerà quattro grandi titoli durante i prossimi anni fiscali?

Lo stato di salute di Capcom in questi ultimi anni è a dir poco strabiliante. La compagnia di Osaka ha saputo inanellare diversi successi sia di critica che di vendite. Non solo la saga di Resident Evil è tornata ad altissimi livelli, ma anche i brand di Monster Hunter e Devil May Cry hanno saputo dire la loro grazie a delle nuove iterazioni che hanno fatto ritornare entrambe le serie in auge tra i videogiocatori di tutto il mondo. Stando a un recente rumor, l’azienda di Osaka starebbe già pianificando l’uscita di quattro grandi titoli durante i prossimi anni fiscali.

Ne ha parlato AestheticGamer, un noto insider che si concentra particolarmente sulle voci di corridoio targate Capcom e Resident Evil. Stando al ragazzo tra aprile 2020 a marzo 2021 Capcom rilascerà sul mercato quattro titoli molto importanti. Insieme a questi ci dovrebbe essere anche un quinto titolo più piccolo, come qualcosa di legato alla serie di Mega Man o di Ace Attorney.

One last Capcom tweet then I'll go silent until April. Capcom's fiscal 2020 year is very impressive, there's four big titles they're releasing, including two RE games (one is RE3). There's also a fifth medium game but not on the same scale as the other four releases. You'll see

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 1, 2020