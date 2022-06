La Summer Game Fest continua con il Capcom Showcase. L’appuntamento con il publisher e sviluppatore nipponico è durato all’incirca una trentina di minuti, dove è stato offerto un breve ma corposo approfondimento sui giochi attualmente in sviluppo e già precedentemente annunciati. Se vi siete persi qualche update o trailer, non vi preoccupate: in questo recap troverete tutte le informazioni che sono state divulgate durante lo show.

Monster Hunter Rise Sunbreak

Lo show di Capcom si è aperto con un nuovo trailer di Monster Hunter Rise Sunbreak. La presentazione si è aperta con un lungo trailer, che ci ha ricordato la data di uscita, ovvero il 30 giugno 2022. La presentazione si è poi conclusa con lo shadow drop della demo del gioco, disponibile ora su Nintendo Switch e PC.

Exoprimal

Annunciato oramai diversi mesi fa, Exoprimal è tornato finalmente a mostrarsi. Lo ha fatto con un nuovo trailer, incentrato sulla lore del gioco, che ci ha permesso di dare uno sguardo anche ad uno sguardo al gameplay. Niente data di uscita però: il titolo continuera a essere atteso per il 2023. Ci sarà però un test tecnico, poco prima della release, che aiuterà Capcom a testare la connessione e la stabilità dei server.

Dragon’s Dogma: nuovo evento per il decimo anniversario

No, nessun annuncio di un secondo capitolo. Capcom ha però intenzione di festeggiare il decimo anniversario di Dragon’s Dogma, con una nuova diretta, che si terrà alla mezzanotte italiana del 17 giugno 2022. Sarà forse quella l’occasione dove scopriremo Dragon’s Dogma 2?

Resident Evil Village

Protagonista della show è stato il primo DLC di Resident Evil Village. Il nuovo contenuto per l’horror di casa Capcom è stato presentato con un lungo trailer, che potete trovare poco più in basso. Occhio però agli spoiler: se non avete terminato il gioco base, vi invitiamo a non visionare il filmato di annuncio. Annunciata anche la Gold Edition del gioco, la modalità in terza persona e nuovi contenuti per The Mercenaries.

Resident Evil 4 Remake

Pochissimi secondi di gameplay per Resident Evil 4 Remake. Più un proof of concept che un vero e proprio trailer, a dimostrare che i lavori sul gioco continuano. La data di uscita è fissata per il 28 marzo 2023, dunque è probabile che durante la Gamescom 2022 il gioco torni a farsi vedere in maniera più corposa.

Resident Evil 2, 3 e 7 si aggiornano per la next gen

Ultimo annuncio dello showcase riguarda le versioni next gen di Resident Evil 2, 3 e 7. Le tre patch per PS5, Xbox Series S e Xbox Series X sono già disponibili ora.