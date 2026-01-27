Avatar di Ospite AI_Blade #522 0
0
beh più o meno come se l'aspettavano, nn è che sia una sorpresa
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Tech_Master #302 0
0
Resident Evil Requiem ancora deve uscire e già ha fatto vendere tutti gli altri, questa sì che è una franchise forte
Questo commento è stato nascosto automaticamente.