Capcom VS, uno dei doppiatori di DMC5 parla di un nuovo capitolo

Ormai da quasi tre anni, ovvero dal cross-over Infinite con la Marvel, la serie di picchiaduro Capcom Vs. manca dalle scene. Proprio in questi giorni abbiamo visto come la software house giapponese stia andando a chiudere la non facile esperienza di Street Fighter 5 con il rilascio della Champion Edition. Insomma, il contesto sembra quello giusto per poter vedere a breve un nuovo capitolo della serie Marvel VS.

A riportare, all’improvviso, l’attenzione sulla serie è stato nelle ultime ore il doppiatore di un’altrettanto famosa serie di Capcom, ovvero Devil May Cry. Brian Hanford ha infatti scritto su Twitter: «Sono assolutamente entusiasta del nuovo titolo Capcom VS. Ci sono nuovi personaggi che però potrebbero risultare MOLTO familiari…». A chi fa riferimento il doppiatore, e sopratutto c’è davvero un nuovo capitolo di Capcom VS in sviluppo?

La prima ipotesi che sembrerebbe più logica, dando per buono che il gioco sia effettivamente in fase di sviluppo, è che Brian Hanford sia stato richiamato da Capcom per dare di nuovo la voce a V di DMC 5 che verrebbe così introdotto nel prossimo picchiaduro cross-over.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni ma, come ben ricostruisce il sito DualShockers, è anche vero che le occasioni per nuovi annunci per la serie Capcom VS non mancheranno. A giugno, infatti, Capcom parteciperà a un sempre meno affollato E3 2020, mentre a luglio Marvel VS Capcom 2 sarà all’Evo per celebrare i vent’anni del gioco e poi ovviamente ci sono gli eventi esclusivi di Sony per presentare PS5 e Microsoft con Xbox Series X. L’ultimo capitolo della serie, Marvel VS Capcom Infinite, non era stato proprio un successo data l‘accoglienza tiepida da parte dei giocatori. Recentemente il producer di alcuni capitoli della serie come Tatsunoko VS Capcom, inoltre, aveva annunciato di lasciare l’azienda per continuare, però, a lavorare nel settore sempre come producer.