Ultimate Marvel vs Capcom 3, il producer Ryota Niitsuma lascia Capcom

Con un messaggio su Twitter il producer di titoli come Ultimate Marvel vs Capcom 3 e Tatsunoko vs Capcom, Ryota Niitsuma, ha annunciato di lasciare Capcom. Lo sviluppatore non è entrato nei dettagli ma si è limitato a scrivere un breve messaggio ai fan. Il gioco di lotta pubblicato nel 2011 era stato l’ultimo titolo di questo genere al quale Niitsuma aveva partecipato dato che poi era stato trasferito al team Capcom Dev 1, responsabile di Resident Evil. Allo stesso tempo Ultimate Marvel vs. Capcom 3 era stato l’ultimo grande progetto interno al quale il game designer aveva lavorato in Capcom.

Nel messaggio in cui annuncia la separazione dall’azienda, Niitsuma ha aggiunto: «Sono stato in grado di raggiungere numerosi obiettivi grazie al vostro amore e supporto. Le parole da sole non sembrano adeguate a questa situazione ma permettetemi di dire “grazie” a tutto voi. I giochi di combattimento saranno sempre importanti per Capcom ed è grazie a tutti voi che riesce a realizzarli. Il vostro supporto è molto apprezzato!». Niitsuma ha poi parlato dei suoi piani futuri.

Niitsuma ha spiegato che, pur non essendo più in Capcom, continuerà a lavorare nell’industria di videogiochi come producer: «Sono sicuro che le nostre strade si incroceranno di nuovo» ha detto. Oltre che Ultimate Marvel vs Capcom 3, lo sviluppatore aveva prodotto Tatsunoko vs Capcom: Ultimate All-Stars, altro gioco di lotta cross-over uscito in sala giochi e su Nintendo Wii, che univa i personaggi delle serie Capcom e di quelle Tatsunoko con personaggi come Kyashan e Polimar.

Niitsuma è la seconda personalità di rilievo a lasciare Capcom negli ultimi anni. Nel 2016, Hidetoshi Ishizawa, conosciuto come Neo_G, responsabile del battle sytem di Marvel vs Capcom 3 e Planning Director di Tatsunoko vs Capcom, aveva annunciato di lasciare l’azienda per passare a SNK. Qui Ishizawa si era occupato del concept del battle designer di Samurai Shodown (2019) ed era stato game designer su SNK Heroines prima di lasciare anche questa casa di sviluppo.