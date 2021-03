CD Projekt RED non si ferma, più tripla A in sviluppo dal 2022

Settimana molto importante per Cyberpunk 2077 e CD Projekt RED quella attuale. Dopo aver rimandato uno dei primi aggiornamenti per Cyberpunk, da qualche giorno il tanto discusso nuovo gioco dei creatori della saga videoludica di The Witcher ha visto l’arrivo della patch 1.2. Oltre a questo, la compagnia polacca ha voluto condividere quelli che sono i piani per il proprio futuro che, per certi versi, hanno saputo prendere in contropiede più di qualche appassionato.

Tramite una recente conferenza con i propri azionisti, CD Project RED ha svelato quello che sarà il futuro della compagnia. Le grosse novità, poi, sono state pubblicate anche in rete pubblicamente e sono arrivate alle orecchie degli appassionati. La prima cosa che è stata riportata è che ne corso del 2021 The Witcher 3 Wild Hunt riceverà diversi aggiornamenti e tra questi ci sarà anche un update che porterà il titolo fantasy di successo sulle console next-gen con tutte le migliorie del caso.

La novità che però ha scosso un pò tutti riguarda un’evoluzione totale che riceverà CD Projekt RED in questi prossimi mesi. Oltre all’apertura di un nuovo studio a Vancouver, la compagnia ha dichiarato che a partire dal 2022 verranno sviluppati più titoli tripla A in simultanea, ma non solo. Da team concentrato solo su esperienze prettamente single player e RPG, questa evoluzione porterà CD Projekt a sperimentare con i generi e ad inserire sempre più spesso componenti online alle proprie IP.

CD Projekt Red Future Plans – Parallel AAA Development of games will begin in 2022. Will move to multiple AAA games being developed simultaneously

– Online components coming to "all franchises"

– Not only making RPGs but genre blending

– Big expansion of studio becoming RED 2.0 pic.twitter.com/g1GTNbar3r — Benji-Sales (@BenjiSales) March 30, 2021

A tutto questo si aggiunge anche un’attenzione maggiore sulla qualità dei prodotti in sviluppo e sull’attenzione verso lo studio e il proprio personale. Insomma, dopo il caos che si è creato attorno ad un non proprio riuscitissimo Cyberpunk 2077, sembra che la compagnia polacca abbia capito tutti gli errori fatti e voglia rimediare fin da subito andando a cambiare marcia e aprendosi a nuove esperienza. Di certo non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro di questa grande compagnia.