Indovinate quale titolo potrebbe arrivare dopo Oblivion

Mentre i fan di The Elder Scrolls si preparano al ritorno di Oblivion in veste rinnovata, un'altra gemma del catalogo Bethesda potrebbe seguire lo stesso destino.

I documenti emersi durante la battaglia legale tra Microsoft e la Federal Trade Commission hanno acceso i riflettori non solo sul ritorno di Cyrodiil, ma anche sulla possibilità di rivedere la Zona Contaminata della Capitale in una versione tecnicamente aggiornata. La remaster di Fallout 3, sebbene ancora avvolta nel mistero, rappresenta un progetto che potrebbe concretizzarsi nei prossimi anni, seguendo le orme del restauro di Oblivion che sembra ormai prossimo all'annuncio ufficiale.

Dalla carta bollata ai sogni dei giocatori

Le controversie legali raramente portano buone notizie, ma la battaglia che ha visto Microsoft difendersi dalle accuse della FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard ha avuto un effetto collaterale inaspettato. Durante il procedimento, una serie di documenti interni di Xbox sono stati desecretati, rivelando informazioni su progetti in sviluppo che avrebbero dovuto rimanere riservati. Tra questi, hanno attirato particolare attenzione tre titoli: un misterioso Dishonored 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e una possibile remaster o remake di Fallout 3.

La credibilità di queste informazioni è stata recentemente rafforzata dalle fughe di notizie riguardanti Oblivion Remastered, che sarebbe addirittura pronto per un lancio imminente. Il noto insider NateTheHate ha confermato che anche il progetto legato a Fallout 3 sarebbe concreto, ma con tempistiche decisamente più dilatate che potrebbero persino portare a ripensamenti o cancellazioni.

L'attesa per un annuncio ufficiale potrebbe essere lunga, e gli appassionati della serie post-apocalittica farebbero bene a non farsi troppe illusioni nell'immediato. Come spesso accade nel settore videoludico, i piani possono cambiare rapidamente in base a molteplici fattori, dalle priorità aziendali alle risorse disponibili.

Il modello di sviluppo adottato per Oblivion Remastered potrebbe rappresentare un importante precedente per il futuro delle rimasterizzazioni in casa Bethesda. Secondo quanto emerso, il restauro del quarto capitolo di The Elder Scrolls sarebbe stato affidato allo studio esterno Virtuos, specializzato in conversioni e rimasterizzazioni. Questa scelta di esternalizzare il lavoro permetterebbe a Bethesda Game Studios di concentrarsi sui progetti principali – come The Elder Scrolls VI – senza rallentare lo sviluppo di nuovi titoli.

Se confermato, questo approccio potrebbe essere replicato anche per Fallout 3 Remastered, svincolando il progetto dai tipici tempi biblici che caratterizzano le produzioni interne di Bethesda. Gli studi principali della software house potrebbero così dedicarsi allo sviluppo di nuove proprietà intellettuali o sequel molto attesi, mentre team esterni si occuperebbero di riportare in vita i classici del passato con una veste grafica aggiornata.

Resta da vedere se Bethesda confermerà ufficialmente questi progetti e quali saranno le priorità dell'azienda nei prossimi anni. Per ora, mentre l'annuncio di Oblivion Remastered sembra imminente, i fan di Fallout dovranno accontentarsi di speculazioni e speranze per un futuro ritorno nella Zona Contaminata della Capitale in versione rimasterizzata.