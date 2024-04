Super Mario Bros. Wonder: IMPERDIBILE a 49,90€!

Arrivato sul mercato alla fine dello scorso anno, Super Mario Bros. Wonder si è proposto, sin da subito, come uno dei migliori platform in circolazione, nonché come uno dei più bei giochi dedicati al popolarissimo personaggio di Mario mai prodotti! Un titolo bellissimo che, non a caso, abbiamo ampiamente acclamato nella nostra recensione al tempo dell'uscita, e che oggi può essere vostro ad un prezzo davvero sorprendente, vista l'offerta Amazon che lo propone ad appena 49,90€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di circa 60 euro! E fidatevi di noi: si tratta di un gioco IMPERDIBILE!

Super Mario Wonder, chi dovrebbe acquistarlo?

Bellissimo, divertente e splendidamente animato, Super Mario Bros . Wonder è, a nostro giudizio, uno dei capitoli più belli della storica serie dedicata al baffuto personaggio Nintendo, complice non solo un gameplay in 2 dimensioni preciso, pulito e perfettamente calibrato, ma anche e soprattutto un eclettismo che, oggi come oggi, non si penserebbe possibile in un titolo "vecchia scuola" dedicato a Super Mario, ma che invece non solo c'è, ma è anche in grado di stupire continuamente il giocatore con trovate bellissime e folli! In tal senso, parliamo di un gioco che può facilmente fare la gioia di chiunque, sia esso un gamer "tradizionalista" che ama i Super Mario bidimensionali, che i giocatori più giovani e moderni, che magari hanno poca dimestichezza con il passato dell'idraulico Nintendo.

Caratterizzato da una trovata molto interessante, ovvero l'aggiunta dei cosiddetti "Fiori Meraviglia", capaci di creare uno scompiglio assurdo sullo schermo, modificando anche pesantemente il gameplay per certi tratti dei vari livelli, Wonder è un gioco complesso e stratificato, ampiamente rigiocabile e apprezzabile sia da soli che in compagnia di altri 3 giocatori.

Un titolo bellissimo da vedere e spettacolare da giocare, caratterizzato da un'ottima curva della difficoltà e da una sfida ben calibrata e che, per questo, potrebbe incontrare il gusto di ogni tipo di giocatore, dagli adulti ai bambini!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

