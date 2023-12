Chiude Versus Evil, tutto il personale licenziato a pochi giorni da Natale

Al termine di un 2023 videoludico che verrà ricordato non solamente per le ottime produzioni uscite ma, soprattutto, per le costanti dichiarazioni delle varie software house in merito ai tagli sul personale.

Dopo aver letto numerose comunicazioni di licenziamenti, e le dichiarazioni di svariate software house costrette a chiudere per le ragioni più disparate, speravamo di non dover riportare più, almeno fino al nuovo, comunicati di questa natura.

Invece, a pochi giorni da Natale, è apparso un post su X da parte dello studio Versus Evil, la quale ha informato di aver cessato ogni attività e aver chiuso in via permanente, dopo una decade di attività, licenziando l'intero staff pochi giorni prima delle festività natalizie.

Il tweet ufficiale della compagnia ha comunicato la triste notizia, ringraziando la comunità per il supporto ricevuto in questi dieci anni spesi a realizzare giochi indie.

Versus Evil era uno studio specializzato in giochi di ruolo e strategici, è venne acquisito da TinyBuild due anni fa per 30 milioni di dollari. Nonostante l'acquisizione, Versus Evil ha continuato a operare come entità separata, pubblicando giochi come Broken Roads, Eville, Pillars of Eternity: Complete Edition e la famosa serie The Banner Saga.

I membri del team hanno espresso sorpresa e disappunto sulla chiusura. Lance James, capo produzione, ha sottolineato che la decisione non è stata presa internamente da Versus Evil, bensì dalla casa madre della compagnia, ovvero TinyBuild.

In precedenza, difatti, TinyBuild aveva annunciato numerosi problemi finanziari e risolto una controversia legale con l'ex proprietario di Versus Evil. Questa disputa riguardava l'inadempimento di accordi contrattuali, inclusi finanziamenti e supporto materiale promessi originariamente a Versus Evil.

L'azienda, vista come un'etichetta complementare per espandere le opportunità di TinyBuild, sembra aver affrontato numerose difficoltà nonostante le prospettive positive in seguito all'acquisizione. La chiusura ha sconcertato la comunità videoludica, lasciando un vuoto nel panorama videoludico e segnando un altro triste capitolo di questo 2023 decisamente poco allegro per quanto riguarda il "dietro le quinte" del settore.