Torn Banner può festeggiare. Già, perché Chivalry 2 è stato davvero un grande successo a livello di vendite. Dopo essere stato infatti un’esclusiva Epic Games per diverso, il titolo è finalmente sbarcato anche su Steam domenica 12 giugno 2022. I risultati? Decisamente straordinari, come riportato dallo sviluppatore in un cinguettio lanciato su Twitter.

Andiamo con ordine: Chivalry 2 era già disponibile sull’Epic Game Store dal 2021, ma quest’anno i termini di esclusività sono scaduti. Questo ha permesso a Torn Banner di poter portare il loro gioco anche su Steam e in appena dieci giorni le vendite hanno superato anche le aspetttive dello studio di sviluppo. Il gioco ha infatti venduto più di 300.000 copie dal 12 al 22 giugno 2022, segno di come tantissimi giocatori abbiano preferito aspettare la release sul client Valve.

Non è soo un successo di vendita, ma anche di critica. Al di là delle copie vendute, Chivalry 2 è riuscito nell’impresa di soddisfare tantissimi giocatori. Al momento il gioco può contare su oltre 5.500 review positive da parte degli utenti, tutte quante che elogiano l’opera di Torn Banner. Insomma, un risultato niente male, considerato che il gioco era già presente sul mercato da oltre un anno. Particolare non da poco? Il debutto dell’espansione Tension, che è inclusa nel gioco base e ha portato ai giocatori una serie di nuovi contenuti di tutto rispetto e che hanno fatto la gioia dei fan.

Chivalry 2 has sold over 300,000 units on Steam in 10 days, since its launch on June 12!

With 5500+ "Very Positive" reviews, now is the best time to join the ultimate medieval battlefield, available for 40% off until July 7.

Get Chivalry 2 on Steam:https://t.co/ICwPxpzbJG pic.twitter.com/kFWRph7NP4

— Chivalry 2 (@ChivalryGame) June 22, 2022