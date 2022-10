Nell’ultimo periodo si è parlato di un grande ritorno del genere horror nei videogiochi. Oltre ai grandi e imminenti progetti tripla A come The Callisto Protocol o Dead Space Remake, ci sono anche tutta una serie di titoli indie da tenere assolutamente d’occhio. Uno di questi è senza dubbio il curioso Choo-Choo Charles, un nuovo gioco horror open world che ha fatto parlare molto di sé, dove i giocatori dovranno vedersela con un mostruoso treno dalle forme ragnesche; una sorta del trenino Thomas dell’orrore.

Il gioco è sviluppato dai ragazzi di Two Star Games ed è stato in grado di attirare le attenzioni di molti appassionati grazie alla sua stranezza. Choo-Choo Charles è di fatto un open world dell’orrore ambientato in un’isola misteriosa dove i malcapitati dovranno sopravvivere esplorando ogni anfratto grazie a un treno e una linea ferroviaria. In tutto questo, però, scoprirete presto che nell’isola si aggira una mostruosa carrozza affamata di giocatori dispersi.

Il gioco era stato annunciato un po’ in sordina qualche mese fa, ma dopo una serie di aggiornamenti finalmente il team di sviluppo ne ha annunciato la data di lancio. Choo-Choo Charles sarebbe un gioco perfetto da giocare in questo periodo di Halloween, ma purtroppo ci sarà da attendere ancora qualche mese prima di scoprire i segreti di questo titolo horror.

Come è possibile vedere nel nuovo trailer pubblicato su YouTube dal team di sviluppo, Choo-Choo Charles vedrà la luce il prossimo 9 dicembre 2022. Il gioco sarà disponibile esclusivamente su PC tramite Steam, dove l’horror presenta già una pagina ufficiale con tutti i dettagli svelati fino a ora, filmati e screenshot. In tutto questo manca ancora la possibilità di pre-ordinare il gioco, ma è molto probabile che prima del 9 dicembre ci sarà tempo per assicurarsi questa particolarissima esperienza dell’orrore.