Chris Avellone accusato di molestie sessuali, è la fine del noto autore?

Chris Avellone, noto autore di numerosi videogiochi, è stato recentemente accusato di molestie sessuali tramite Twitter. Avellone ha lavorato come responsabile della scrittura in titoli come Fallout 2, Neverwinter Night 2, Alpha Protocol; dopo essersi separato da Obsidian ha lavorato come freelancer, mettendo mano anche a titoli come Divinity Original Sin 2.

A parlare di quanto (presumibilmente) avvenuto è stata Karissa, la quale è molto vicina all’uomo. Avellone, in passato, ha avuto una relazione con un’amica della donna, Jackie. Chiaramente la questione non si è conclusa in modo positivo, come Avellone stesso ammette su Twitter. L’autore, infatti, ha cercato di spiegare la situazione, affermando che “Karissa mi oda, è vero. Mi odia molto e non so come risolvere, ma riconosco che, quando ferisci l’amico di qualcuno, potrebbe non esserci nulla da fare, tranne che tra le due persone direttamente coinvolte. E non c’è mai bisogno di ‘supportarmi’, non è qualcosa che desidero.”

Avellone scrive, in risposta a un utente, che “quando qualcuno sta difendendo un amico, non c’è alcun nemico. Inoltre, Jackie, come ho detto, mi dispiace molto di come le cose siano andate. Tenevo molto a te e ho apprezzato che i tuoi amici abbiano cercato di farci stare assieme e poi si siano tiranti indietro.”

only saw the tweet bc i just got tagged into it. they made…a pun. i’m not even mad just like pun people are so dedicated. https://t.co/oiJsM7LPOQ https://t.co/yyTqxedxDy — Jacqui Collins (@jacquicollins_) June 21, 2020

Le accusa, però, non si limitano a quanto detto da Karissa. Jacqui Collins, responsabile PR di Valorant, ha pubblicato su Twitter un frammento di una conversazione avvenuta nel 2014. Avellone ha usato termini assolutamente inappropriati (che non riportiamo, ma che potete trovare nel tweet qui sopra) con la donna. Secondo quanto segnalato da Collins, Avellone non è andato oltre quei specifici messaggi, ma è chiaro che si tratta di un comportamento non accettabile.

Collins afferma inoltre che “cio che più mi fa arrabbiare sono le altre persone dell’industria dei videogame che hanno fatto di peggio. Sono stata stuprata, assalita sessualmente e toccata in modo inappropriato da persone che non sono Chris [Avellone]. Ma non puoi fare uno screenshot di uno stupro quindi se avessi svelato la cosa sarei stata ridicolizzata su internet.” Si tratta di parole terrificanti che dovrebbero trovare spazio in tribunale, non solo su Twitter.

Per ora non abbiamo abbastanza informazioni per capire cosa sia realmente successo: speriamo che venga fatta luce tramite le autorità competenti e che, nel caso nel quale Avellone sia colpevole, sia fatta giustizia. Anche nel caso nel quale l’uomo fosse innocente, però, il suo nome è oramai segnato da queste accuse. In forma preventiva, ad esempio, gli autori dell’RPG Waylander hanno annunciato che Avellone non fa più parte del progetto, per il quale avrebbe dovuto scrivere la sceneggiatura di alcune missioni secondarie.