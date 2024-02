Ci gira Linux? Sì, se lo installi su un Nintendo NES

Il NES (Nintendo Entertainment System) ha fatto la storia dei videogiochi, dando il via ad alcune delle saghe Nintendo più famose e rivoluzionando l’industria dei videogiochi. Ad oggi ovviamente l’hardware è decisamente antiquato, visto che a bordo del NES troviamo 2KB di RAM e 2KB di VRAM, e non è possibile farci granché oltre a giocare i giochi originali. O forse no?

Lo Youtuber DeCrAzYo si è lanciato in un progetto all’apparenza impossibile: installare Linux su un NES. Per riuscirci ha fatto affidamento a Little Unix, conosciuto anche come LUnix, un sistema operativo simile a Linux sviluppato in origine per il Commodore 64.

Pur avendo una buona base di partenza, le cose non sono state per nulla semplici: il Commodore 64 ha 64KB di RAM, un’infinità rispetto ai 2KB del NES; com'è facile intuire, lo Youtuber ha dovuto apportare un'enorme quantità di modifiche al codice, oltre a dover scrivere driver personalizzati per poter far funzionare il sistema con il sistema di dischi del NES, che include 32KB di RAM aggiuntiva, oltre ovviamente a dover apportare molte altre modifiche.

Alla fine però l’esperimento è riuscito: come potete vedere dal video, LUnix gira sul NES. Se volete provarci anche voi, lo Youtuber ha reso disponibile su GitHub il porting del sistema operativo su Famicom Disk System; se invece vi state chiedendo l’utilità di tutto questo… Non c’è. È semplicemente un esercizio di stile per dimostrare che è possibile far girare Linux (o quasi) su NES.