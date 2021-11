Ci lascia David Lawson: co-fondatore di Psygnosis e Imagine Software

Oggi è una giornata triste per il settore videoludico, dato che apprendiamo della dipartita di David Lawson, una delle persone chiave che ha contribuito a fondare due studi di sviluppo che hanno fatto la storia del nostro medium preferito. Parliamo di Imagine Software e Psygnosis, due realtà britanniche che, nel corso di più generazioni, hanno saputo pubblicare tutta una serie di titoli ricordati dagli appassionati con grande affetto.

Lawson se n’è andato lo scorso 10 agosto all’età di 62 anni, e la notizia della sua perdita ha raggiunto la grande diffusione sulla rete solamente in queste ore. Nei primi anni ’80 Lawson co-fondò Imagine Software, studio di sviluppo britannico che ha pubblicato in quegli anni titoli come Zzap!, Arcadia, Cosmic Cruisers e molti altri.

Dopo il fallimento di Imagine Software, lawson co-fondò un’altra grande compagnia dell’epoca, ovvero Psygnosis. Sono molteplici le produzioni e i franchise creati dallo studio britannico, e tra i più popolari possiamo trovarci sicuramente Lemmings e la saga di Wipeout per la prima storica PlayStation; ma la lista dei giochi sviluppati e prodotti da Psygnosis è chilometrica.

L’ex programmatore di Imagine Sofware John Gibson ha voluto commentato la morte di David Lawson tramite i social media, descrivendolo come “uno dei padri fondatori dell’industria dei giochi nel Regno Unito”.