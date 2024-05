AFK Journey: guida ai migliori eroi

Se c’è una cosa che in AFK Journey non sembra minimamente mancare questo è il numero di eroi giocabili. Esattamente come nel suo predecessore AFK Arena, il gioco di Fairlight e Lilith Games ha una montagna di eroi diversi da trovare attraverso i sistemi di pull, ognuno con le sue caratteristiche e le sue unicità. In questa guida ai migliori eroi di AFK Journey cercheremo di capire quali sono i migliori da potenziare e far ascendere attraverso le ghiande fazione, così da ottenere la migliore squadra in circolazione.

Sommario

AFK Journey: migliori eroi per fazione

Vediamo insieme una selezione dei migliori eroi per ognuna delle sue fazioni di AFK Journey

Migliori eroi selva in AFK Journey

Hewynn: un supporto che è la perfetta definizione di healer, bersagliando singolarmente i propri alleati ma curandoli di volta in volta per percentuali maggiori del valore atk dell'eroe.



un supporto che è la perfetta definizione di healer, bersagliando singolarmente i propri alleati ma curandoli di volta in volta per percentuali maggiori del valore atk dell'eroe. Florabelle : guerriero che è in grado di evocare tutta una serie di creature per infliggere danni agli avversari ed effettuare crowd control

: guerriero che è in grado di evocare tutta una serie di creature per infliggere danni agli avversari ed effettuare crowd control Bryon : cecchino con DPS elevatissimo in grado di infliggere montagne di danni ad avversari singoli ostacolando l'avanzata degli stessi utilizzando delle foglie magiche.

: cecchino con DPS elevatissimo in grado di infliggere montagne di danni ad avversari singoli ostacolando l'avanzata degli stessi utilizzando delle foglie magiche. Lyca : cecchino in grado di diminuire la difesa degli avversari e di aumentare l'attacco e la velocità d'attacco dei propri alleati.

: cecchino in grado di diminuire la difesa degli avversari e di aumentare l'attacco e la velocità d'attacco dei propri alleati. Eironn: canaglia in grado di riposizionare gli avversari sfruttando il suo reame elementale diventando lo strumento sinergico perfetto per qualsiasi squadra con danni aoe consistenti.

Migliori eroi Belligero in AFK Journey

Koko : supporto in grado di ridurre in maniera consistente il numero di danni ricevuti da una squadra, curandoli nel frattempo in maniera massiccia.

: supporto in grado di ridurre in maniera consistente il numero di danni ricevuti da una squadra, curandoli nel frattempo in maniera massiccia. Smokey & Meerky : supporto in grado di aumentare il danno che viene inflitto dai propri alleati attraverso l'utilizzo delle spezie.

: supporto in grado di aumentare il danno che viene inflitto dai propri alleati attraverso l'utilizzo delle spezie. Odie : cecchino in grado di infliggere danni over time utilizzando il potere della corrosione e in grado di concentrarsi sui nemici con basso numero di HP per finirli rapidamente.

: cecchino in grado di infliggere danni over time utilizzando il potere della corrosione e in grado di concentrarsi sui nemici con basso numero di HP per finirli rapidamente. Shakir : canaglia licantropo che è in grado di trasformarsi in lupo per aumentare il suo danno effettuando, nel contempo, danni a un singolo bersaglio.

: canaglia licantropo che è in grado di trasformarsi in lupo per aumentare il suo danno effettuando, nel contempo, danni a un singolo bersaglio. Antandra: colosso in grado di provocare gli avversari e di curare tanto lei quanto gli alleati intorno a sé, riducendo nel frattempo l'entità dei danni subiti.

Migliori eroi portaluce in AFK Journey

Vala : canaglia in grado di attaccare tanto dalla distanza quanto da distanza ravvicinata, risultando quasi invisibile agli occhi dell'avversario grazie alla sua abilità di livello 11.

: canaglia in grado di attaccare tanto dalla distanza quanto da distanza ravvicinata, risultando quasi invisibile agli occhi dell'avversario grazie alla sua abilità di livello 11. Rowan : supporto in grado di ripristinare hp ed energia in maniera costante, risultando quindi funzionale per l'intero proprio team.

: supporto in grado di ripristinare hp ed energia in maniera costante, risultando quindi funzionale per l'intero proprio team. Temesia : colosso che si getta nella mischia e attacca direttamente le retrovie avversarie infliggendo danni pesanti rigenerando, nel contempo, i propri punti vita.

: colosso che si getta nella mischia e attacca direttamente le retrovie avversarie infliggendo danni pesanti rigenerando, nel contempo, i propri punti vita. Marilee : cecchino in grado di attaccare contemporaneamente più avversari e che vede il suo valore di atk aumentare progressivamente durante il corso della battaglia.

: cecchino in grado di attaccare contemporaneamente più avversari e che vede il suo valore di atk aumentare progressivamente durante il corso della battaglia. Valen : guerriero in grado di utilizzare potenti magie con area ad effetto in grado di diventare ancora più forte attraverso la sua modalità migliorata.

: guerriero in grado di utilizzare potenti magie con area ad effetto in grado di diventare ancora più forte attraverso la sua modalità migliorata. Cassadee: mago in grado di mescolare buff per gli alleati con gli attacchi aoe contro gli avversari, il tutto rallentando questi ultimi con tecniche di crowd control.

Migliori eroi sotterranei in AFK Journey

Reinier : supporto in grado di rimuvoere temporaneamente uno degli avversari dal campo di battaglia modificando, nel contempo, la posizione degli altri avversari.

: supporto in grado di rimuvoere temporaneamente uno degli avversari dal campo di battaglia modificando, nel contempo, la posizione degli altri avversari. Berial: canaglia che è in grado di infliggere danni enormi agli avversari isolati diventando nel frattempo invisibile e risultando quindi non attaccabile dai nemici.

Migliori eroi oltretomba in AFK Journey

Thoran : colosso che è in grado di resuscitare una volta per battaglia rubando, nel frattempo, punti vita dagli avversari; se ben supportato diventa una minaccia ingestibile per gli avversari.

: colosso che è in grado di resuscitare una volta per battaglia rubando, nel frattempo, punti vita dagli avversari; se ben supportato diventa una minaccia ingestibile per gli avversari. Cecia : potente cecchino in grado di applicare crowd control grazie a tutta una serie di evocazioni che sono in grado di inlfiggere status alterati agli avversari.

: potente cecchino in grado di applicare crowd control grazie a tutta una serie di evocazioni che sono in grado di inlfiggere status alterati agli avversari. Carolina : mago che è in grado di applicare crowd control agli avversari utilizzando le magie del ghiaccio, infiliggendo agli stessi danni extra se bloccati o rallentati.

: mago che è in grado di applicare crowd control agli avversari utilizzando le magie del ghiaccio, infiliggendo agli stessi danni extra se bloccati o rallentati. Igor : guerriero semi immortale che è in grado di creare delle lapidi con cui bloccare parte dei colpi avversari aumentando, nel contempo il suo danno e rubando HP ai suoi avversari.

: guerriero semi immortale che è in grado di creare delle lapidi con cui bloccare parte dei colpi avversari aumentando, nel contempo il suo danno e rubando HP ai suoi avversari. Viperian: cecchino in grado di sacrificare i propri punti vita rubandone poi ai nemici attraverso il concetto di possessione, capace anche di velocizzarsi attraverso uno status alterato positivo.

Migliori eroi celestiali in AFK Journey

Scarlita : guerriero in grado di rovesciare le sorti della battaglia attraverso danni puri e scuri agli alleati.

: guerriero in grado di rovesciare le sorti della battaglia attraverso danni puri e scuri agli alleati. Dionel: mago in grado di fare moltissimi danni ad area e di effettuare focus su un singolo bersaglio per eliminarlo attraverso un continuo build up di punti attacco.

AFk Journey: migliori eroi per classe

Vediamo adesso quali sono i migliori eroi di AFK Journey divisi comodamente in base alla loro classe.

Migliori eroi mago in AFK Journey

Migliori eroi cecchino in AFK Journey

Migliori eroi canaglia in AFK Journey

Migliori eroi supporto in AFK Journey

Migliori eroi colosso in AFK Journey

Migliori eroi guerriero in AFK Journey