Starfield, ecco il nuovo enorme aggiornamento di maggio (si vedono i veicoli!)

Bethesda ha finalmente mostrato tutte le novità dell'atteso aggiornamento di maggio dedicato a Starfield, sarà il più grande mai rilasciato sino ad adesso per il gioco.

Il nuovo update, che è disponibile da oggi in Beta per gli utenti Steam e arriverà su Xbox Series X|S questo mese, introdurrà tantissime novità atte a migliorare la quality of life del gioco.

Prima di tutto, avremo finalmente delle mappe su cui poter fare riferimento, sia per quanto riguarda i pianeti che per le città. Finalmente, grazie a delle mappe 3D, potremmo vedere velocemente i negozi, la posizione della nostra navicella e tantissimo altro. Inoltre, grazie allo scan, potremmo verificare velocemente la posizione di tutti gli shop e zone di interesse vicino a noi.

Un'altra importante novità riguarda alcuni miglioramenti alla personalizzazione di gioco. Nuovi livelli di difficoltà renderanno il gioco più difficile e garantiranno loot migliore ed esperienza aggiuntiva (ottimo per salire più velocemente di livello). Inoltre, potremmo finalmente decidere di immagazzinare gli oggetti direttamente nella stiva della nave, così da poter trasportare molti più oggetti (soprattutto quando decidiamo di costruire gli avamposti). Potremmo anche scegliere di far avere più crediti ai negozianti, così da poter vendere tutto ciò che abbiamo. Queste sono solo alcune delle novità per quanto concerne la nuova personalizzazione legata al gameplay.

Tra le altre cose, come una telecamera migliorata per i dialoghi in terza persona e un sistema di vendita/acquisto migliorato, ora la nostra nave potrà essere personalizzata anche dall'interno, potendo scegliere come posizionare qualsiasi oggetto di arredo: poltrone, divani, computer, tappeti e tantissimo altro. Potremmo anche decidere di acquisire HUB della nave completamente vuoti, così da poter decidere come personalizzarla.

Infine, tra le novità sarà presente anche una modalità 60fps per Xbox Series X e una modalità a 40fps per chi ha un televisore che supporta il VRR. Potremo decidere se prediligere il framerate o la visuale a seconda del nostro stile di gioco.

Bethesda ha anche accennato ai prossimi contenuti, tra cui uno sneak peak dei veicoli di terra, il creation kit per mod e soprattutto la grande espansione Shattered Space in arrivo questo autunno.